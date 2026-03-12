İstanbul'un önde gelen sanayi şirketlerinden SASA Polyester, 12 Mart 2026 işlem gününde yatırımcılarının yüzünü güldüren dikkat çekici bir performans sergiledi. Güne yatay bir seyirle başlayan hisse, öğle saatlerinden itibaren gelen güçlü alımlarla %10,00 değer kazanarak 2,42 TRY seviyesine yükseldi. Peki, SASA hisse yükselmeye devam eder mi? İşte güncel veriler ve detaylı analizler…

GÜNÜN EN YÜKSEĞİ GÖRÜLDÜ: 2,42 TRY!

12 Mart 2026 günü, SASA hisseleri oldukça geniş bir marjda hareket etti. Günün en düşük seviyesi olan 2,19 TRY'den gelen tepki alımları, hisseyi günün zirvesi olan 2,42 TRY seviyesine taşıdı.

Güncel Fiyat: 2,42 TRY

Günlük Değişim: +0,22 (%10,00)

Piyasa Değeri: 106,03 Milyar TRY

Bu yükseliş, yatırımcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılanırken, hisse senedinin kısa vadeli hareketlerine dair sinyaller de güçlendi.

SASA HİSSE YORUM: HACİMLİ YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Saatlik grafiğe bakıldığında, özellikle 14:00 sonrası dikey bir ivme kazanan SASA hisselerinde işlem hacminin belirgin şekilde arttığı görülüyor. Önceki kapanışını 2,20 TRY seviyesinden yapan hisse, bu noktayı güçlü bir destek olarak kullanarak "boğa piyasası" sinyalleri verdi.

Grafik analizi, yatırımcıların kısa vadeli tepki alımlarını ve hacimli hareketleri göz önünde bulundurmasını sağlıyor. Gün içi dalgalanmalara rağmen, 2,20 TRY üzerindeki hareketler teknik olarak kritik bir seviyeyi temsil ediyor.

SASA'DA YÜKSELİŞ DEVAM EDER Mİ?

Uzman yorumlarına göre, SASA'nın 2,42 TRY direncini hacimli kırması, psikolojik bir eşik olarak değerlendiriliyor. 52 haftalık zirvesi 5,66 TRY olan hisse, hâlen bu seviyelerden oldukça uzak. Bugünkü yükseliş hareketi ise, piyasa tarafından "dip dönüşü" olarak yorumlanıyor.

Teknik açıdan kritik noktalar:

2,20 TRY üzerindeki kapanışlar, kısa vadeli yükseliş kanalının korunması açısından önemli.

Hacimli alımlar, gün içinde ani yükselişler yaratıyor ve piyasa ilgisini artırıyor.

Günlük hareket bandının genişlemesi, yatırımcıların işlem stratejilerini etkileyen bir faktör olarak öne çıkıyor.

SASA hissesi, 12 Mart 2026 itibarıyla güçlü alımlarla günün en yüksek seviyesini test etti ve yatırımcıların radarındaki önemli teknik seviyelerden biri haline geldi.

NOT : Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir!