SASA Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) hisseleri, son yıllarda yatırımcılar için dikkat çekici bir düşüş trendi sergiliyor. 14 Kasım 2022'den bu yana süregelen düşüş, 8 Ocak 2026 tarihinde yaklaşık %9,61'lik sert kayıpla birlikte devre kesici tetiklenmesine yol açtı. Peki, SASA hisse neden düşüyor? SASA hissesi neden devre kesti? Detaylar...

SASA HİSSE NEDEN DÜŞÜYOR?

2022 yılına damga vuran Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) hisse senedi, 14 Kasım 2022 tarihinden itibaren kesintisiz bir düşüş trendi izlemektedir. Bu süreçte hisse fiyatı yıllar içinde önemli ölçüde gerilerken, 08 Ocak 2026 tarihinde de sert bir satışla yaklaşık %9,61 oranında düşüş yaşanmış ve devre kesici tetiklenmiştir. Bu durum, Borsa İstanbul genelindeki güçlü yükselişe rağmen SASA'nın negatif ayrışmasına neden olmuştur.

2026 Başlangıcında Gelen Önemli Gelişme

SASA, 7 Ocak 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan bir duyuruyla paya dönüştürülebilir tahvil (PDT) ihracı başlattığını duyurmuştur. Buna göre şirket, 2031 vadeli ve toplamda 500 milyon Euro nominal değerine kadar tahvil ihracına başlamıştır. Tahvillerin yıllık kupon getiri oranının %4,50 – %5,00 aralığında olacağı ve ilk faiz ödemesinin 15 Nisan 2026 tarihinde yapılmasının beklendiği açıklanmıştır.

Paya Dönüştürülebilir Tahvillerin Detayları

KAP açıklamasına göre tahviller, minimum 100.000 Euro değerindeki birimlerde, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Kanada, Güney Afrika, Japonya ve Türkiye dışındaki kurumsal yatırımcılara tahsisli satış yoluyla ihraç edilecektir. Ayrıca tahvillere esas teşkil eden payların sayısı, dönüştürme fiyatında sulandırıcı olaylar olması halinde uyumlu şekilde değiştirilecektir.





Bilanço ve Finansal Performans

Önceki dönemlere bakıldığında SASA'nın 2025 yılı 2. çeyrek bilançosunda yüksek zarar açıklaması yatırımcı algısını olumsuz etkilemiştir. Şirket, 01.01.2025 – 30.06.2025 döneminde 8 milyar 836 milyon TL zararla sonuçlanmıştır. Bu durum, piyasalarda satış baskısı yaratmıştır.

Endeks ve Piyasa Koşulları

Borsa İstanbul'da 2026 yılının ilk haftasında genel endeks rekor seviyeler görürken SASA paylarında sert satışların yoğunlaşması, hissede endeksten negatif ayrışma oluşturmuştur. Bu negatif ayrışma sırasında açılışta satış baskısı devre kesiciye kadar ulaşmıştır.

Piyasa Verileri

07 Ocak 2026 kapanış fiyatı: yaklaşık 2,81 TL

Net değişim: -%4,10

Hacim: milyarlarca TL

Net kar (son rapor): -10.106.099.000 TL olarak görülmektedir. (CNN Türk Finans)

SASA HİSSESİ NEDEN DEVRE KESTİ?

08 Ocak 2026 tarihli seansta SASA hissesi, açılışta yaklaşık %9,61 oranında değer kaybı ile sert satış baskısı ile karşılaşmış ve bu seviyeye yaklaşınca borsa tarafından devre kesici mekanizması aktivasyonuna gidilmiştir. Bu durum, hisse fiyatında günlük tavan – taban sınırlarına ulaşılması sonucu gerçekleşmiştir.



