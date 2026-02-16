Şanlıurfa'da elektrik sektöründe kayıp-kaçak kullanım oranları uzun süredir gündemde. Dicle Elektrik'in son açıklamaları, kent merkezinde kayıp-kaçak elektrik oranının gerilediğini gösterirken, şehir genelindeki toplam kaçak kullanım miktarı yeni tartışmaları da beraberinde getiriyor. Peki, Şanlıurfa'da kaçak elektrik kullanım oranı nedir? Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas açıkladı! Detaylar...

ŞANLIURFA'DA KAÇAK ELEKTRİK KULLANIM ORANI

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, yaptığı açıklamada, Şanlıurfa kent merkezinde kayıp-kaçak elektrik oranının yüzde 23'e gerilediğini duyurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, yasağa rağmen ikinci ürün olarak mısır ekiminin sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ürünün yetiştirilmesi bir yandan enerji arzını tehlikeye atarken diğer yandan da yer altı sularının hızlı şekilde tükenmesine yol açıyor. Sadece 2025'te Şanlıurfa'da çoğunluğu tarımsal sulamada kullanılan kaçak elektriğin ekonomik karşılığı 15 milyar lirayı buldu. Bu kaynakla her yıl iki şehir hastanesi yapılabilir, yüzlerce okul inşa edilebilir ya da büyük ölçekli altyapı projeleri hayata geçirilebilirdi. Ekonomik boyutunun yanı sıra kaçak kullanım nedeniyle sistemde ani yüklenmeler yaşanıyor. Bu da arızalara, kesintilere ve sürdürülebilir enerjide aksamalara yol açıyor. Hem bölgesel hem de ulusal ölçekte ekonomik ve çevresel dengeyi korumak için mutlaka bu tablonun önüne geçilmesi gerekiyor."

Dicle Elektrik, kırsal alanlarda başlattığı yeni şebeke güçlendirme ve modernizasyon projeleriyle hem kayıtlı kullanım oranını artırmayı hem de enerji kalitesini iyileştirmeyi planlıyor.