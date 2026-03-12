UEFA Konferans Ligi son 16 turunda heyecan dorukta. Temsilcimiz Samsunspor, İspanya'nın güçlü ekiplerinden Rayo Vallecano'yu ağırlayacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan bu kritik mücadele, hem Türk futbolseverleri hem de Avrupa futbol takipçilerini ekran başına kilitleyecek. Maçın hakemi ise Romanya Futbol Federasyonu'ndan Marian Barbu olacak. Peki, Samsunspor Rayo Vallecano maçı hangi kanalda? Samsunspor Rayo Vallecano maçı şifresiz mi, canlı nereden izlenir? Detaylar...

SAMSUNSPOR RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor'un Avrupa arenasındaki bu kritik karşılaşması, Türk futbolseverler için büyük önem taşıyor. Samsunspor Rayo Vallecano maçı hangi kanalda? sorusunun yanıtı net: karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. TRT 1'in yüksek yayın kalitesi ve kesintisiz yayın akışı, maçı izlemek isteyen futbolseverler için ideal bir seçenek sunuyor.

Bu kanal üzerinden izleyenler, hem maçın heyecanını şifresiz olarak yaşayacak hem de Türk temsilcisinin Avrupa'daki mücadelesini canlı takip edebilecekler. TRT 1, özellikle UEFA Konferans Ligi gibi önemli turnuvalarda resmi yayın haklarına sahip olmasıyla güvenilir bir kaynak olarak öne çıkıyor.

SAMSUNSPOR RAYO VALLECANO MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, CANLI NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşma şifresiz olarak TRT 1'den canlı izlenebilecek. TRT 1, maç öncesi yayınlanan analiz programları, canlı skorlar ve maç sonrası özetlerle futbolseverlere kapsamlı bir yayın deneyimi sunuyor. Özellikle son 16 turu gibi kritik mücadelelerde, şifresiz yayın imkanı futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Böylece, herkes Avrupa arenasındaki temsilcimizin performansını anında takip edebilecek.

SAMSUNSPOR RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Heyecanla beklenen mücadele için tarih ve saat bilgisi de merak konusu. Samsunspor Rayo Vallecano maçı ne zaman saat kaçta? sorusunun cevabı kesin: Maç, 12 Mart Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak.