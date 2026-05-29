Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, hangi kanalda?

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda sezonun perdesi Budapeşte'de kapanacak. Paris Saint-Germain ile Arsenal arasında oynanacak final karşılaşması, futbolseverlerin odağındaki en önemli organizasyonlardan biri olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Uefa Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile Arsenal, 30 Mayıs Cumartesi günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Puskas Arena'da karşı karşıya gelecek. Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert'in yöneteceği mücadelede yardımcı hakemlik görevlerini Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sandro Scharer olacak.

Dev final TSİ 19.00'da başlayacak. Mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Bastian Dankert yürütecek. VAR odasında Dankert'e Robert Schröder ile İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande eşlik edecek. Avrupa futbolunda sezonun en büyük kupasının sahibini belirleyecek karşılaşma için Budapeşte'de yoğun güvenlik ve organizasyon hazırlıkları sürüyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ HANGİ KANALDA?

Paris Saint-Germain ile Arsenal arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyon yayınının yanı sıra Tabii platformu üzerinden de takip edebilecek.

Karşılaşmayı dijital ortamda izlemek isteyenler için TRT 1'in resmi internet sitesinde yer alan canlı yayın bölümü de erişime açık olacak. Böylece futbolseverler final heyecanını farklı yayın seçenekleri üzerinden takip edebilecek.

PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde üçüncü kez final mücadelesine çıkacak. Fransız temsilcisi, 2020 yılında Bayern Münih'e kaybettiği finalin ardından geçen sezon Inter'i 5-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü. Bu sezon lig aşamasını 14 puanla 11. sırada tamamlayan PSG, play-off turunda Monaco'yu eledikten sonra son 16 turunda Chelsea'yi, çeyrek finalde Liverpool'u ve yarı finalde Bayern Münih'i geçerek finale yükseldi.

Arsenal ise Premier Lig şampiyonluğunun ardından Avrupa'nın en büyük kupası için sahaya çıkacak. İngiliz temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı 14 maçta mağlubiyet yaşamadı. Lig aşamasındaki sekiz maçını da kazanan Arsenal, son 16 turunda Bayer Leverkusen'i, çeyrek finalde Sporting'i ve yarı finalde Atletico Madrid'i eleyerek finale geldi.

Final öncesinde iki takımda da bazı futbolcuların durumları belirsizliğini koruyor. PSG'de Achraf Hakimi, Lucas Chevalier, Nuno Mendes ve Ousmane Dembele'nin oynayıp oynamayacağı maç günü netlik kazanacak. Arsenal'de ise Ben White'ın forma giyemeyeceği açıklanırken, David Raya, Jurrien Timber ve Noni Madueke'nin durumlarına da karşılaşma günü karar verilecek.

Öte yandan final için Budapeşte'ye yaklaşık 50 bin futbolseverin geldiği bildirildi. Taraftar yoğunluğu nedeniyle şehirdeki otellerde doluluk oranları yükselirken, bazı 4 yıldızlı otellerde günlük konaklama ücretlerinin 250 avrodan 3 bin avroya kadar çıktığı belirtildi.