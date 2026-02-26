Uefa Şampiyonlar Ligi çeyrek final heyecanı, futbolseverlerin merakla beklediği bir dönemeç olarak öne çıkıyor. Son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri Mart ayı sonunda netleşecek ve Avrupa futbolunun dev takımları, yarı finale adım atabilmek için mücadele edecek. Peki, Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman? UEFA ŞL son 16 turu maçları ne zaman? Detaylar...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL NE ZAMAN?

UEFA'nın resmi takvimine göre, çeyrek final karşılaşmaları Nisan ayında oynanacak. Bu tarihler, kulüplerin sezon ortasındaki yoğun fikstürünü de göz önünde bulundurarak planlandı. Futbolseverler, dört gözle bu dönemi beklerken takımlar da stratejilerini son 16 turunun performansına göre şekillendirecek. Özellikle 90 dakikasını 3-0 geride kapatan sarı-kırmızılı takımın, uzatmalarda Osimhen ve Barış Alper'in golleriyle 3-2 mağlup olsa da toplamda 7-5'lik skorla son 16 turunu geçmesi, çeyrek final için heyecanı artıran önemli bir örnek oldu.

Çeyrek final aşaması, sadece skor açısından değil, taktiksel mücadeleler ve yıldız oyuncuların performansları açısından da büyük önem taşıyor. Takımların hem iç saha hem deplasman avantajlarını iyi kullanmaları, yarı final yolculuğunu belirleyecek en kritik faktörlerden biri olacak.

ŞL SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları, turnuvanın heyecanını zirveye taşıyan en kritik aşamalardan biri olarak öne çıkıyor. Sarı-kırmızılı takımın da dahil olduğu bu tur, UEFA'nın resmi programına göre Şubat ve Mart aylarında oynandı.

Bu turda elde edilen sonuçlar, çeyrek final eşleşmelerinin belirlenmesinde doğrudan etkili oluyor. Örneğin, 90 dakikasını 3-0 geride kapatan sarı-kırmızılı takım, uzatmalarda gösterdiği performansla toplamda 7-5'lik skorla son 16 turunu geçerek büyük bir başarıya imza attı. Bu maç, takımın çeyrek finale yükselme yolundaki kararlılığını ve direncini gözler önüne serdi.

Son 16 turu, sadece skor açısından değil; oyuncu performansları, teknik direktör stratejileri ve oyun planlarının sahaya yansıması açısından da büyük bir önem taşıyor. Takımların bu aşamada gösterdiği performans, çeyrek final ve sonrasında yarı final ve final yolculuğunu doğrudan etkiliyor.

ÖZETLE

Çeyrek final eşleşmeleri: Mart ayı sonunda belli olacak

Çeyrek final maçları: Nisan ayında oynanacak

Son 16 turu: Sarı-kırmızılı takım, uzatmalarda üstün gelerek çeyrek finale yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali, Avrupa futbolunun zirvesine doğru atılan adımlardan biri olarak, hem takımlar hem de taraftarlar için unutulmaz bir deneyim sunacak. Son 16 turunda yaşanan sürprizler ve dramatik geri dönüşler, futbolun heyecanını ve öngörülemezliğini bir kez daha gözler önüne serdi.