Samet Akaydın kimdir, Samet Akaydın kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, bekar mı, eşi kim, çocuğu var mı, Samet Akaydın hangi takımda oynuyor, hangi t

Saha içindeki hırsı ve lider karakteriyle taraftarların sevgisini kazanan Samet Akaydın, 2026 yılı itibarıyla özel hayatındaki mutlu gelişmelerle de gündemden düşmüyor. Arama motorlarında sıkça sorgulanmaya başlayan "Samet Akaydın kiminle evli, çocuğu var mı, hangi takımı tutuyor?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik. 2025 yılının Aralık ayında ünlü oyuncu Hazal Çağlar ile dünyaevine giren ve Trabzonspor’a olan aidiyetiyle bilinen başarılı futbolcunun aile yaşantısından tuttuğu takıma kadar tüm merak edilenleri bir araya getirdik. İşte Samet Akaydın'in hayatı ve bilinmeyenleri...

SAMET AKAYDIN KİMDİR VE KAÇ YAŞINDADIR?

Samet Akaydın, 13 Mart 1994 tarihinde Trabzon’da dünyaya gelmiştir. 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla 32 yaşında olan tecrübeli futbolcu, 1,90 metrelik boyu ve hava toplarındaki mutlak hakimiyetiyle tanınmaktadır. Futbol kariyerine memleketinin amatör ekiplerinden İdmanocağı ve Trabzonspor altyapısında başlayan Samet, profesyonel basamakları büyük bir sabır ve disiplinle tırmanarak Türk futbolunun en üst seviyelerine ulaşmıştır.

SAMET AKAYDIN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Samet Akaydin'in kariyeri, alt liglerden Avrupa kupalarına ve milli takıma uzanan bir azim öyküsüdür. İşte tecrübeli stoperin bugüne kadar görev yaptığı kulüpler:

Arsinspor & Sancaktepe FK: Profesyonelliğe adım attığı ve rüştünü ispatladığı duraklar.

Şanlıurfaspor & Keçiörengücü: Savunmadaki liderlik vasfını geliştirdiği kulüpler.

Adana Demirspor: Süper Lig’de yıldızının en parlak olduğu ve milli takıma seçildiği dönem.

Fenerbahçe : 2023 yılında büyük bir transferle imza attığı sarı-lacivertli kulüpte şampiyonluk yarışında kritik görevler üstlendi.

Panathinaikos (Kiralık): Fatih Terim yönetiminde Yunanistan’da Avrupa tecrübesi kazandı.

Çaykur Rizespor (2025 - ): 2025 yılının başında transfer olduğu Karadeniz ekibinde kaptanlığa kadar yükselmiş ve 2026 yılı itibarıyla kariyerini burada sürdürmektedir.

SAMET AKAYDIN EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Samet Akaydın, saha dışındaki yaşantısıyla da sıkça gündeme gelen isimlerden biri olmuştur. Milli futbolcu, 28 Aralık 2025 tarihinde düzenlenen görkemli bir düğünle ünlü oyuncu Hazal Çağlar ile dünyaevine girmiştir. 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla evliliklerinde mutlu bir tablo çizen çiftin henüz bir çocuğu bulunmamaktadır. Samet, aile yaşantısındaki bu yeni dönemle birlikte kariyerindeki istikrarını da artırmıştır.

SAMET AKAYDIN HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

Akaydın taraftarlık konusunda Türk futbolunda nadir görülen bir açık sözlülüğe sahiptir. Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamalarda, çocukluk aşkının Trabzonspor olduğunu açıkça beyan etmiştir. "Ben Trabzonlu ve Trabzonsporlu olduğumu hiçbir zaman, hiçbir yerde gizlemedim" sözleriyle gündem olan tecrübeli oyuncu, bu aidiyetini her fırsatta dile getirse de profesyonel kariyerinde formasını giydiği her takım için son saniyeye kadar savaşmasıyla takdir toplamaktadır.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ VE 2026 HEDEFLERİ

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın en güvendiği savunma oyuncularından biri olan Samet Akaydin, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde ay-yıldızlı ekibin savunma hattındaki "emniyet supabı" olmaya devam ediyor. Sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte İstanbul ekiplerinden Başakşehir ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen deneyimli stoper, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde başarılarına yenilerini eklemeyi hedefliyor.