Sadettin Saran istifa edecek mi? Sadettin Saran Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın ifade verdiği ve uyuşturucu testine tabi tutulduğu bildirildi. Bugün gelen sonuçlar ise Türkiye futbol camiasında büyük yankı uyandırdı. Test sonuçlarında Sadettin Saran'ın "kokain pozitif" çıktığı iddia edildi. Öte yandan Saran, yeniden test vermeye hazır olduğunu ve iddia edilen maddeyi hayatı boyunca kullanmadığını belirtti. Bu gelişmeler, özellikle Fenerbahçe taraftarları arasında "Sadettin Saran tutuklanacak mı?" ve "Sadettin Saran Fenerbahçe'den ayrılacak mı?" sorularının gündeme gelmesine neden oldu.

SADETTİN SARAN İSTİFA EDECEK Mİ?

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, test sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk kez bir değerlendirme yaptı. Saran'ın açıklaması şöyle:

"Her şeyden önce açık ve net biçimde ifade etmek isterim ki; Adli Tıp Kurumu test sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım. Bırakın kullanmayı, söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır. Bu yöndeki iddialar, şahsımı hedef alan ve kişilik haklarım ile itibarımı zedelemeye yönelik açık bir karalama kampanyası niteliği taşımakta olup, aynı zamanda temsil ettiğim kurumları yıpratma amacı da gütmektedir."

Saran, sürecin şeffaf bir şekilde yürütüleceğini ve yeniden test vermeye hazır olduğunu da ekledi:

"Bu süreçte, yeniden her türlü numuneyi derhal ve hiçbir tereddüt göstermeksizin vermeye hazır olduğumu da açıkça ifade etmek isterim. Bu kapsamda; söz konusu testin Adli Tıp Kurumu nezdinde yeniden yapılması ve tekrar test gerçekleştirilmesi hususları, soruşturmayı yürüten savcılık makamından resmi olarak talep edilecektir. Bununla birlikte, uluslararası yeterliliğe sahip bağımsız test kuruluşlarında ilgili tüm testler en hızlı şekilde yaptırılacak ve sonuçları kamuoyunun bilgisine sunulacaktır."

Saran ayrıca hukuka uygun süreçlerin işletileceğini vurgulayarak:

"Gerçeğin er ya da geç ortaya çıkacağına; sürecin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, adil ve şeffaf biçimde sonuçlanacağına olan inancım tamdır." dedi.

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz'a göre Saran, yakın çevresine başkanlıktan istifa etmeyeceğini iletmiş durumda.

SADETTİN SARAN FENERBAHÇE'DEN AYRILACAK MI?

Fenerbahçe camiasında en çok merak edilen sorulardan biri de Sadettin Saran'ın kulüp başkanlığından ayrılıp ayrılmayacağı. Şu ana kadar Saran cephesinden resmi bir istifa açıklaması yapılmadı.