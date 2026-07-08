Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayının ardından yatırımcıların yakından takip ettiği Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz süreci başladı. Borsa İstanbul'da SSAAT koduyla işlem görmeye hazırlanan şirket için talep toplama işlemleri 6, 7 ve 8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Peki, Saat & Saat halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Saat & Saat halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Detaylar...

SAAT VE SAAT HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzında pay başına satış fiyatı 56,00 TL olarak açıklandı.

Talep toplama süreci boyunca yatırımcılar başvurularını bu sabit fiyat üzerinden gerçekleştirecek. Halka arz, SPK tarafından onaylanan izahname kapsamında yürütülüyor.

SAAT & SAAT HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Saat ve Saat halka arzında toplam 66 milyon 944 bin 955 adet pay satışa sunulacak. Ayrıca 13 milyon 388 bin 991 adet ek satış hakkı da bulunuyor. Halka arzda eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.

Olası katılımcı sayısına göre tahmini lot dağılımı ise şu şekilde açıklandı:

150 bin katılım: Yaklaşık 267 lot

250 bin katılım: Yaklaşık 161 lot

350 bin katılım: Yaklaşık 114 lot

500 bin katılım: Yaklaşık 80 lot

700 bin katılım: Yaklaşık 57 lot

1,1 milyon katılım: Yaklaşık 36 lot

1,6 milyon katılım: Yaklaşık 25 lot

2,2 milyon katılım: Yaklaşık 19 lot

Bu rakamlar, katılımcı sayısına göre değişebilecek olası dağıtım hesaplamalarını ifade ediyor.

SAAT & SAAT HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Saat ve Saat halka arzı Katılım Endeksi'ne uygun olarak gerçekleştirilecek.

SAAT VE SAAT HALKA ARZI HANGİ BANKALARDA VAR?

Saat ve Saat halka arzının konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ ile Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ üstleniyor.

Konsorsiyumda yer alacak banka ve aracı kurumların tam listesinin ise talep toplama tarihlerinin açıklanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

SAAT & SAAT HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Saat ve Saat halka arz sonuçları henüz açıklanmadı.

SAAT & SAAT HALKA ARZ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Saat ve Saat halka arzında talep toplama süreci 8 Temmuz 2026 tarihinde tamamlanacak.

Halka arz sonuçlarının ise talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Mevcut bilgiler kapsamında sonuçlar henüz açıklanmış değil. Talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından dağıtım sonuçları ve halka arza ilişkin resmi duyurular yayımlanacak.