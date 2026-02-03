Ramazan ayına kısa bir süre kala, vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında gelen ramazan pidesi fiyatları kamuoyuyla paylaşılmaya başlandı. Peki, Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL oldu? 2026 İstanbul, İzmir, Ankara pide fiyatları...

RAMAZAN PİDESİ NE KADAR 2026?

2026 Ramazan ayı yaklaşırken, ramazan pidesinin satış fiyatı Ankara ve İstanbul için netlik kazandı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'nın kamuoyuna yaptığı açıklamaya göre, 250 gram ramazan pidesi Ankara ve İstanbul'da 25 TL üzerinden satışa sunulacak.

Bu fiyat belirlenirken; üretim maliyetleri, un fiyatları, işçilik giderleri ve vatandaşların alım gücü gibi temel ekonomik göstergelerin dikkate alındığı ifade edildi. Açıklama, ramazan ayı öncesinde oluşabilecek fiyat belirsizliğini ortadan kaldırması açısından önem taşıyor.

Federasyon tarafından yapılan bilgilendirmede, ramazan pidesinin gramajında da herhangi bir değişikliğe gidilmediği vurgulandı. Böylece tüketiciler, hem fiyat hem de gramaj açısından net bir tabloya sahip oldu.

EKMEK FİYATLARINDA İSTİKRAR VURGUSU

Ramazan pidesi fiyatlarıyla birlikte ekmek fiyatlarına ilişkin de önemli bir açıklama yapıldı. Halil İbrahim Balcı, mevcut ekmek fiyatlarında herhangi bir artış olmadığını belirterek, fiyatların sabit kaldığını duyurdu.

Balcı ayrıca, Mart ayı sonunda Ticaret Bakanlığı tarafından ekmek fiyatlarının yeniden değerlendirileceğini ifade etti. Bu süreçte enflasyon verileri ve halkın alım gücünün göz önünde bulundurulacağı özellikle vurgulandı. Yapılan bu açıklama, temel gıda ürünlerinde ani fiyat artışlarının önüne geçilmesi hedefini ortaya koyuyor.

2026 İSTANBUL, İZMİR, ANKARA PİDE FİYATLARI...

2026 Ramazan ayı için Ankara ve İstanbul'da ramazan pidesinin satış fiyatı resmî olarak açıklanmış durumda. Her iki şehirde de 250 gram ramazan pidesinin 25 TL olacağı netleşti.

İzmir için ise henüz resmî bir fiyat açıklaması yapılmadı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu veya ilgili yerel odalar tarafından İzmir'e dair güncel bir fiyat bilgisi paylaşılmadığı için, kamuoyuna yansıyan doğrulanmış bir rakam bulunmuyor.