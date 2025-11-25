Haberler

PayBull kimin? PayBull ne iş yapar? PayBull kayyum mu atandı?
Güncelleme:
Türkiye'nin dijital ödeme ve fintech sektöründe uzun süredir faaliyet gösteren Paybull Ödeme Hizmetleri A.Ş., son dönemde yasa dışı bahis gelirlerini akladığı iddiasıyla başlatılan soruşturma ile gündeme geldi. Peki, Paybull kimin? Paybull ne iş yapar? PayBull kayyum mu atandı? Selim Güsar kimdir? Sefa Dalkıran kimdir? Detaylar haberimizde!

PAYBULL KİMİN?

Sefa Dalkıran, Paybull Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Selim Güsar, Paybull Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak tanınıyor.

NOT: Kuruluşun resmi sitesine anlık giriş yapılamadığından dolayı ayrıntılı bilgilere birincil kaynaktan ulaşılmamaktadır!

PAYBULL NE İŞ YAPAR?

PayBull, elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösteren bir şirket olarak tanımlanıyordu. Şirket, müşterilerine dijital ödeme çözümleri, elektronik para transferleri ve online ödeme hizmetleri sunuyordu.

Ancak Temmuz ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından şirketin faaliyet izinlerinin iptal edilmesi, PayBull'un ödeme ve elektronik para hizmetlerini yürütmesini resmen engelledi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar metninde, şirketin 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilerek, verilen izinlerin iptal edildiği belirtildi. Bu iptal kararının ardından, PayBull'un iş modeli ve faaliyet alanı kamu denetimine tabi hâle geldi.

PAYBULL KAYYUM MU ATANDI?

Soruşturma ve operasyon sürecinde, PayBull'a kayyum atanıp atanmadığı konusu da gündeme geldi. Şirket ve bağlı kuruluşlara el konulmasıyla birlikte, operasyonun resmi sonuçları bekleniyor.

SELİM GÜSAR KİMDİR?

Selim Güsar, Paybull Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak tanınıyor. Fintech ve dijital ödeme teknolojileri alanında 25 yılı aşkın deneyime sahip olan Güsar, kariyerine 1995 yılında Factofinans A.Ş.'de Operasyon Analisti olarak başladı. Daha sonra Euro Factoring A.Ş. ve TEB Factoring A.Ş.'de pazarlama ve müşteri ilişkileri alanlarında yöneticilik yaptı. 1999 yılında Koçbank A.Ş.'ye geçerek bireysel bankacılık pazarlama ve satış birimlerinde bölüm müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2004–2012 yılları arasında Bankalararası Kart Merkezi (BKM A.Ş.) çatısı altında kurumsal iletişim, pazarlama ve dolandırıcılık önleme direktörlüğü yaptı. 2015–2022 yılları arasında Moka Ödeme Kuruluşu A.Ş.'de Genel Müdürlük görevini üstlendi ve 2022'de Yapstone Inc. Türkiye Ülke Müdürü oldu. Aynı yıl Bakiyem Ödeme Çözümleri ve Teknolojileri'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya başladı. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme bölümünden mezun olan Güsar, Türkiye'nin dijital ödeme ve fintech sektöründe uzun yıllara dayanan deneyimi ile Paybull'daki kritik rolüyle öne çıkıyor.

SEFA DALKIRAN KİMDİR?

Sefa Dalkıran, Paybull Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. 2015 yılında University of Tampa İşletme & Pazarlama bölümünden mezun olan Dalkıran, aynı zamanda 2006 yılından bu yana DALTEKS MAKİNE ve HAVACILIK SAN. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor. Yönetim ve girişimcilik deneyimi ile Paybull'daki stratejik karar süreçlerinde etkili bir rol üstleniyor.

