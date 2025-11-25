Paybull'a el mi konuldu? Paybull'a neden el konuldu?

Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye, yürütülen yasa dışı bahis gelirlerini aklama soruşturması kapsamında el konuldu. Soruşturma kapsamında yapılan incelemeler ve yetkililerin açıklamaları, şirketin mal varlıklarına el koyulmasının gerekçelerini ortaya koyuyor. Detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

PAYBULL'A EL KONULDU MU?

İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla PAYBULL ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ AŞ'YE EL KONULDU. Soruşturmanın salahiyeti ve delillerin korunabilmesi amacıyla, şirketin yasa dışı bahis gelirleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen mal varlıklarına resmi olarak el konulmuştur.

PAYBULL'A NEDEN EL KONULDU?

Paybull'a el konulmasının nedeni, şirket ve yetkilileri hakkında yürütülen yasa dışı bahis gelirlerini aklama soruşturmasıdır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasına göre, Merkez Bankası denetim raporları ve MASAK analizleri sonucunda yasa dışı bahis gelirleri ile ilgili usulsüzlükler tespit edilmiştir. Bu tespitler doğrultusunda soruşturmanın delillerini güvence altına almak amacıyla el koyma kararı verilmiştir.

PAYBULL KİMDİR?

PAYBULL ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ AŞ, Türkiye'de faaliyet gösteren bir finansal teknoloji şirketidir. Şirket, elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında faaliyet göstererek bireysel ve kurumsal müşterilere çeşitli finansal çözümler sunmaktadır. Bu bağlamda, Paybull'un faaliyet alanı Türkiye genelinde yaygın bir ödeme ve para transfer altyapısını kapsamaktadır.

SELİM GÜSAR KİMDİR?

SELİM GÜSAR, finans ve ödeme sistemleri sektöründe uzun yıllara dayanan deneyime sahip bir yöneticidir. Kariyerine 1995 yılında Factofinans A.Ş.'de Operasyon Analisti olarak başladı. Ardından Euro Factoring A.Ş. ve TEB Factoring A.Ş.'de pazarlama ve müşteri ilişkileri alanlarında yöneticilik yaptı. 1999 yılında Koçbank A.Ş.'ye geçerek bireysel bankacılık pazarlama ve satış birimlerinde bölüm müdürlüğü görevlerinde bulundu.

2004–2012 yılları arasında BKM A.Ş. çatısı altında kurumsal iletişim, pazarlama ve dolandırıcılık önleme alanlarında direktörlük yaptı. 2013–2014 yıllarında All Happy Days (BPMLOOK Ltd.), 2015–2022 yılları arasında Moka Ödeme Kuruluşu A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yaptı. 2022 yılında ise Yapstone Inc. Türkiye Ülke Müdürü olarak görev almaya başladı.