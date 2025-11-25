Haberler

Paybull'a el mi konuldu? Paybull'a neden el konuldu?

Paybull'a el mi konuldu? Paybull'a neden el konuldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye, yasa dışı bahis gelirlerini aklama iddiaları nedeniyle el konuldu. Yetkililer, yapılan operasyon ve incelemeler sonucunda şirketin mal varlıklarının soruşturma kapsamında güvence altına alındığını belirtti. Peki, Paybull'a el mi konuldu? Paybull'a neden el konuldu?

Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye, yürütülen yasa dışı bahis gelirlerini aklama soruşturması kapsamında el konuldu. Soruşturma kapsamında yapılan incelemeler ve yetkililerin açıklamaları, şirketin mal varlıklarına el koyulmasının gerekçelerini ortaya koyuyor. Detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

PAYBULL'A EL KONULDU MU?

İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla PAYBULL ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ AŞ'YE EL KONULDU. Soruşturmanın salahiyeti ve delillerin korunabilmesi amacıyla, şirketin yasa dışı bahis gelirleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen mal varlıklarına resmi olarak el konulmuştur.

PAYBULL'A NEDEN EL KONULDU?

Paybull'a el konulmasının nedeni, şirket ve yetkilileri hakkında yürütülen yasa dışı bahis gelirlerini aklama soruşturmasıdır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasına göre, Merkez Bankası denetim raporları ve MASAK analizleri sonucunda yasa dışı bahis gelirleri ile ilgili usulsüzlükler tespit edilmiştir. Bu tespitler doğrultusunda soruşturmanın delillerini güvence altına almak amacıyla el koyma kararı verilmiştir.

Paybull'a el mi konuldu? Paybull'a neden el konuldu?

PAYBULL KİMDİR?

PAYBULL ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ AŞ, Türkiye'de faaliyet gösteren bir finansal teknoloji şirketidir. Şirket, elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında faaliyet göstererek bireysel ve kurumsal müşterilere çeşitli finansal çözümler sunmaktadır. Bu bağlamda, Paybull'un faaliyet alanı Türkiye genelinde yaygın bir ödeme ve para transfer altyapısını kapsamaktadır.

Paybull'a el mi konuldu? Paybull'a neden el konuldu?

SELİM GÜSAR KİMDİR?

SELİM GÜSAR, finans ve ödeme sistemleri sektöründe uzun yıllara dayanan deneyime sahip bir yöneticidir. Kariyerine 1995 yılında Factofinans A.Ş.'de Operasyon Analisti olarak başladı. Ardından Euro Factoring A.Ş. ve TEB Factoring A.Ş.'de pazarlama ve müşteri ilişkileri alanlarında yöneticilik yaptı. 1999 yılında Koçbank A.Ş.'ye geçerek bireysel bankacılık pazarlama ve satış birimlerinde bölüm müdürlüğü görevlerinde bulundu.

2004–2012 yılları arasında BKM A.Ş. çatısı altında kurumsal iletişim, pazarlama ve dolandırıcılık önleme alanlarında direktörlük yaptı. 2013–2014 yıllarında All Happy Days (BPMLOOK Ltd.), 2015–2022 yılları arasında Moka Ödeme Kuruluşu A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yaptı. 2022 yılında ise Yapstone Inc. Türkiye Ülke Müdürü olarak görev almaya başladı.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı

Galatasaray dünya devlerini solladı
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Eski sevgili dehşeti! 'Beni tuzağa düşürdü' deyip fotoğraflarını paylaştı

Eski sevgili dehşeti! "Beni tuzağa düşürdü" deyip paylaştı
Yeni Zelanda'da Cook Dağı'nda 2 dağcı hayatını kaybetti

Birbirlerine bağlı 2 dağcı düşerek feci şekilde can verdi
İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen İBB iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu için 2 bin 352 yıl hapis isteniyordu! İddianame kabul edildi
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.