Öykü Serter kimdir, ne iş yapıyor? Öykü Serter kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?
Öykü Serter, televizyon sunuculuğu, radyo yayıncılığı ve spor geçmişiyle uzun yıllardır ekranların tanınan isimleri arasında yer alıyor. Medya kariyerine radyoda başlayan Serter, sunuculuğunu üstlendiği birçok popüler televizyon programıyla geniş kitlelere ulaştı. Peki, Öykü Serter kimdir, Öykü Serter ne iş yapıyor, Öykü Serter kaç yaşında ve Öykü Serter nereli? İşte yaşamı ve kariyerine ilişkin merak edilen bilgiler…
Türk televizyon dünyasının uzun yıllardır tanınan isimlerinden biri olan Öykü Serter, sunuculuk kariyeri, medya deneyimi ve spor geçmişiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Radyo yayıncılığıyla başladığı meslek hayatını televizyon ekranlarına taşıyan Serter, yıllar içerisinde çok sayıda yarışma programı ve televizyon formatında sunucu olarak görev aldı. İşte kamuoyuna açık bilgiler doğrultusunda Öykü Serter kimdir, eğitim hayatı, kariyeri ve yaşamına ilişkin merak edilenler…
ÖYKÜ SERTER KİMDİR?
Öykü Serter, 26 Şubat 1975 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.
Eğitim hayatına TED Ankara Koleji'nde başlayan Serter, daha sonra Galatasaray Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi'nde öğrenim gördü.
Medya kariyerine ilk adımını Capital Radio'da DJ olarak attı. Radyo yayıncılığının ardından Number 1 FM'de görev yapan Serter, televizyon kariyerine ise Cine5 ekranlarında yayınlanan 5T5 programıyla geçti.
İlerleyen yıllarda Türkiye'nin en çok izlenen yarışma ve eğlence programlarında sunucu olarak yer aldı. Özellikle Biri Bizi Gözetliyor, Akademi Türkiye, Anadolu Rüzgarı, Bu Tarz Benim, İşte Benim Stilim, Rising Star Türkiye, Fenomen, Göz6, Survivor Panorama ve Şef Akademi gibi yapımlarla geniş kitleler tarafından tanındı.
2011 yılında yayınlanan Star Akademi programının sunuculuğunu üstlenen Öykü Serter, söz konusu programda jüri üyeleri Ajda Pekkan, Ertuğrul Özkök ve Sertab Erener ile birlikte görev yaptı.
2016 yılında Elele dergisinin kapağında yer alan Serter, aynı dönemde televizyon ekranlarında farklı formatlarda sunuculuk yapmayı sürdürdü.
ÖYKÜ SERTER NE İŞ YAPIYOR?
Öykü Serter, televizyon sunucusu, radyo programcısı, DJ ve oyuncu olarak medya sektöründe çalışmalar yürütmektedir.
Meslek hayatına radyoculukla başlayan Serter, daha sonra televizyon programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir. Kariyeri boyunca ağırlıklı olarak yarışma, yetenek ve reality show formatlarında ekran önünde yer aldı.
Sunuculuk yaptığı programlardan bazıları şunlardır:
Şef Akademi (2021)
Survivor Panorama (2018)
Göz6 Panorama (2016)
Göz6 (2016)
İşte Benim Stilim (2016)
Fenomen (2016)
Rising Star Türkiye (2015)
Bu Tarz Benim (2014)
Star Akademi (2011)
Bank Asya 1. Lig Günlüğü (2010)
MasterChef Türkiye (2010)
Acemi Birlik (2007)
B.U.M. (2006)
Anadolu Rüzgarı (2006)
Akademi Türkiye (2004)
Biri Bizi Gözetliyor (2001)
Sunuculuğun yanı sıra oyunculuk da yapan Serter, şu yapımlarda rol aldı:
İşler Güçler (2012) – Yüzme öğretmeni (konuk oyuncu)
Ah Bir Polis Olsam (2006) – Yasemin
İstanbul Şahidimdir (2004) – Ela
Medya kariyerinin yanında spor geçmişiyle de bilinen Serter, kurbağalama branşında milli takım düzeyinde yarışan bir yüzücüdür.
ÖYKÜ SERTER KAÇ YAŞINDA?
Öykü Serter, 26 Şubat 1975 doğumludur. Doğum tarihi esas alındığında 2026 yılı itibarıyla 51 yaşındadır.
Spor kariyeri boyunca kurbağalama stilinde yarışan Serter'in, yüzme branşında 250'si altın olmak üzere toplam 800 madalya kazandığı belirtilmektedir.
Kamuoyuyla paylaşılan bilgilere göre;
Boyu: 1.67 metre
Kilosu: 47 kilogram
Sosyal medya platformu Instagram'da @oykuserter kullanıcı adıyla yer almakta olup yaklaşık 1 milyon takipçiye sahiptir.
ÖYKÜ SERTER NERELİ?
Öykü Serter, Ankaralıdır. 26 Şubat 1975 tarihinde Ankara'da doğan Serter, eğitim hayatını farklı üniversitelerde sürdürdükten sonra medya sektöründe kariyerine yöneldi.
TELEVİZYON KARİYERİ
Öykü Serter'in televizyon kariyeri yaklaşık çeyrek asrı kapsayan bir süreçten oluşmaktadır. Yer aldığı programlar kronolojik olarak şu şekildedir:
Sunucu
2021 — Şef Akademi
2018 — Survivor Panorama
2016 — Göz6 Panorama
2016 — Göz6
2016 — İşte Benim Stilim
2016 — Fenomen
2015 — Rising Star Türkiye
2014 — Bu Tarz Benim
2011 — Star Akademi
2010 — Bank Asya 1. Lig Günlüğü
2010 — MasterChef Türkiye
2007 — Acemi Birlik
2006 — B.U.M.
2006 — Anadolu Rüzgarı
2004 — Akademi Türkiye
2001 — Biri Bizi Gözetliyor
Oyuncu
2012 — İşler Güçler (Yüzme öğretmeni - Konuk oyuncu)
2006 — Ah Bir Polis Olsam (Yasemin)
2004 — İstanbul Şahidimdir (Ela)
ALDIĞI ÖDÜLLER
Öykü Serter'in kamuoyuna yansıyan ödülleri şunlardır:
2015 – En İyi Sunucu Kristal Fare Ödülü
2015 – En İyi Kadın Sunucu Altın Kelebek Ödülü (İşte Benim Stilim)
2016 – En Başarılı TV Sunucusu İTÜ EMÖS Başarı Ödülü
Uzun yıllardır televizyon ve radyo alanında çalışmalarını sürdüren Öykü Serter, sunuculuk kariyeri boyunca çok sayıda yarışma ve eğlence programında ekran karşısına çıkarak medya sektöründe görev almaya devam etmiştir.