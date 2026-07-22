Öykü Serter kimdir, ne iş yapıyor? Öykü Serter kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?

Türk televizyon dünyasının uzun yıllardır tanınan isimlerinden biri olan Öykü Serter, sunuculuk kariyeri, medya deneyimi ve spor geçmişiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Radyo yayıncılığıyla başladığı meslek hayatını televizyon ekranlarına taşıyan Serter, yıllar içerisinde çok sayıda yarışma programı ve televizyon formatında sunucu olarak görev aldı. İşte kamuoyuna açık bilgiler doğrultusunda Öykü Serter kimdir, eğitim hayatı, kariyeri ve yaşamına ilişkin merak edilenler…

ÖYKÜ SERTER KİMDİR?

Öykü Serter, 26 Şubat 1975 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

Eğitim hayatına TED Ankara Koleji'nde başlayan Serter, daha sonra Galatasaray Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi'nde öğrenim gördü.

Medya kariyerine ilk adımını Capital Radio'da DJ olarak attı. Radyo yayıncılığının ardından Number 1 FM'de görev yapan Serter, televizyon kariyerine ise Cine5 ekranlarında yayınlanan 5T5 programıyla geçti.

İlerleyen yıllarda Türkiye'nin en çok izlenen yarışma ve eğlence programlarında sunucu olarak yer aldı. Özellikle Biri Bizi Gözetliyor, Akademi Türkiye, Anadolu Rüzgarı, Bu Tarz Benim, İşte Benim Stilim, Rising Star Türkiye, Fenomen, Göz6, Survivor Panorama ve Şef Akademi gibi yapımlarla geniş kitleler tarafından tanındı.

2011 yılında yayınlanan Star Akademi programının sunuculuğunu üstlenen Öykü Serter, söz konusu programda jüri üyeleri Ajda Pekkan, Ertuğrul Özkök ve Sertab Erener ile birlikte görev yaptı.

2016 yılında Elele dergisinin kapağında yer alan Serter, aynı dönemde televizyon ekranlarında farklı formatlarda sunuculuk yapmayı sürdürdü.

ÖYKÜ SERTER NE İŞ YAPIYOR?

Öykü Serter, televizyon sunucusu, radyo programcısı, DJ ve oyuncu olarak medya sektöründe çalışmalar yürütmektedir.

Meslek hayatına radyoculukla başlayan Serter, daha sonra televizyon programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir. Kariyeri boyunca ağırlıklı olarak yarışma, yetenek ve reality show formatlarında ekran önünde yer aldı.

Sunuculuk yaptığı programlardan bazıları şunlardır:

Şef Akademi (2021)

Survivor Panorama (2018)

Göz6 Panorama (2016)

Göz6 (2016)

İşte Benim Stilim (2016)

Fenomen (2016)

Rising Star Türkiye (2015)

Bu Tarz Benim (2014)

Star Akademi (2011)

Bank Asya 1. Lig Günlüğü (2010)

MasterChef Türkiye (2010)

Acemi Birlik (2007)

B.U.M. (2006)

Anadolu Rüzgarı (2006)

Akademi Türkiye (2004)

Biri Bizi Gözetliyor (2001)

Sunuculuğun yanı sıra oyunculuk da yapan Serter, şu yapımlarda rol aldı:

İşler Güçler (2012) – Yüzme öğretmeni (konuk oyuncu)

Ah Bir Polis Olsam (2006) – Yasemin

İstanbul Şahidimdir (2004) – Ela

Medya kariyerinin yanında spor geçmişiyle de bilinen Serter, kurbağalama branşında milli takım düzeyinde yarışan bir yüzücüdür.

ÖYKÜ SERTER KAÇ YAŞINDA?

Öykü Serter, 26 Şubat 1975 doğumludur. Doğum tarihi esas alındığında 2026 yılı itibarıyla 51 yaşındadır.

Spor kariyeri boyunca kurbağalama stilinde yarışan Serter'in, yüzme branşında 250'si altın olmak üzere toplam 800 madalya kazandığı belirtilmektedir.

Kamuoyuyla paylaşılan bilgilere göre;

Boyu: 1.67 metre

Kilosu: 47 kilogram

Sosyal medya platformu Instagram'da @oykuserter kullanıcı adıyla yer almakta olup yaklaşık 1 milyon takipçiye sahiptir.

ÖYKÜ SERTER NERELİ?

Öykü Serter, Ankaralıdır. 26 Şubat 1975 tarihinde Ankara'da doğan Serter, eğitim hayatını farklı üniversitelerde sürdürdükten sonra medya sektöründe kariyerine yöneldi.

TELEVİZYON KARİYERİ

Öykü Serter'in televizyon kariyeri yaklaşık çeyrek asrı kapsayan bir süreçten oluşmaktadır. Yer aldığı programlar kronolojik olarak şu şekildedir:

Sunucu

2021 — Şef Akademi

2018 — Survivor Panorama

2016 — Göz6 Panorama

2016 — Göz6

2016 — İşte Benim Stilim

2016 — Fenomen

2015 — Rising Star Türkiye

2014 — Bu Tarz Benim

2011 — Star Akademi

2010 — Bank Asya 1. Lig Günlüğü

2010 — MasterChef Türkiye

2007 — Acemi Birlik

2006 — B.U.M.

2006 — Anadolu Rüzgarı

2004 — Akademi Türkiye

2001 — Biri Bizi Gözetliyor

Oyuncu

2012 — İşler Güçler (Yüzme öğretmeni - Konuk oyuncu)

2006 — Ah Bir Polis Olsam (Yasemin)

2004 — İstanbul Şahidimdir (Ela)

ALDIĞI ÖDÜLLER

Öykü Serter'in kamuoyuna yansıyan ödülleri şunlardır:

2015 – En İyi Sunucu Kristal Fare Ödülü

2015 – En İyi Kadın Sunucu Altın Kelebek Ödülü (İşte Benim Stilim)

2016 – En Başarılı TV Sunucusu İTÜ EMÖS Başarı Ödülü

Uzun yıllardır televizyon ve radyo alanında çalışmalarını sürdüren Öykü Serter, sunuculuk kariyeri boyunca çok sayıda yarışma ve eğlence programında ekran karşısına çıkarak medya sektöründe görev almaya devam etmiştir.