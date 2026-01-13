Futbol dünyasının son yıllarda yetiştirdiği en özel orta saha oyuncularından biri olan N'Golo Kanté, hem kulüp hem de milli takım seviyesinde elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Çalışkanlığı, bitmek bilmeyen enerjisi ve oyun zekâsıyla Avrupa futbolunun en değerli isimlerinden biri haline gelen Kanté, son dönemde transfer iddialarıyla da gündemde. Peki, N'Golo Kante kimdir, kaç yaşında, nereli? Kante hangi takımda, hangi mevkide oynuyor, güncel piyasa değeri nedir? Detaylar...

N'GOLO KANTÉ KİMDİR?

N'Golo Kanté, 29 Mart 1991 tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaya geldi. Futbol kariyerine alt liglerde başlayan Kanté, kısa sürede gösterdiği disiplin, oyun zekâsı ve dayanıklılığı ile dikkatleri üzerine çekti. Fransa Milli Takımı ile kazandığı 2018 FIFA Dünya Kupası zaferi ve kulüp kariyerinde elde ettiği Premier Lig şampiyonlukları, onu modern futbolun sembol isimlerinden biri hâline getirdi.

Kanté, sadece teknik becerileriyle değil; oyun okuma yeteneği, top kapma başarısı ve sahadaki istikrarıyla da tanınıyor. Bu özellikleri, onu teknik direktörlerin vazgeçilmez orta saha oyuncusu yapıyor.

N'GOLO KANTÉ KAÇ YAŞINDA?

29 Mart 1991 doğumlu olan N'Golo Kanté, 2026 yılı itibarıyla 34 yaşında. İleri yaşına rağmen sahadaki temposu ve fiziksel dayanıklılığı ile hala en üst seviyede performans sergiliyor. Kanté'nin yaşına rağmen gösterdiği enerji ve oyun disiplini, genç oyuncular için adeta bir örnek teşkil ediyor.

N'GOLO KANTÉ NERELİ?

N'Golo Kanté, Fransa'nın Paris şehrinde doğmuştur. Fransız futbolunun yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olarak gösterilen Kanté, milli takım kariyerinde Fransa'yı uluslararası arenada temsil etmiş ve birçok önemli başarıya imza atmıştır. Paris doğumlu olması, onun oyun tarzındaki disiplin ve çalışkanlık ile doğrudan bağlantılı olarak yorumlanıyor.

KANTE HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

N'Golo Kanté, güncel olarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittihad forması giymektedir. 1 Temmuz 2023 tarihinde kulübe katılan tecrübeli orta saha oyuncusunun sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihine kadar devam ediyor. Al-Ittihad formasıyla sahada sergilediği performans, takımın orta saha dengesi için kritik önem taşıyor.

N'GOLO KANTÉ HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Kanté'nin ana mevkisi ön liberodur. Savunma ile hücum arasındaki bağlantıyı sağlayan yıldız futbolcu, gerektiğinde merkez orta saha pozisyonunda da görev alabiliyor. Top kapma becerisi, alan kaplama yeteneği ve oyunu okuma kabiliyeti, onu hem kulüp hem de milli takım düzeyinde vazgeçilmez bir isim hâline getiriyor.

Teknik direktörler, Kanté'nin sahadaki çok yönlülüğünü ve istikrarını özellikle orta sahada dengeleri kurmak için kullanıyor.

N'GOLO KANTÉ GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Son verilere göre N'Golo Kanté'nin güncel piyasa değeri 4,50 milyon euro seviyesindedir. Kariyerinin zirve döneminde piyasa değeri 100 milyon euroya kadar yükselen Kanté, tecrübesi ve liderliği ile hâlâ birçok kulübün transfer radarında yer alıyor. Piyasa değeri düşmüş olsa da sahadaki etkinliği ve kazanma kültürü onu değerli bir oyuncu yapmaya devam ediyor.

AL-ITTİHAD PERFORMANSI

2025/26 sezonunda Al-Ittihad formasıyla toplam 21 resmi maça çıkan N'Golo Kanté, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti. İlk 11'deki istikrarı ve yüksek süre alma oranı, takımın orta saha dengesi açısından kritik bir rol üstlendiğini gösteriyor. Kanté, saha içindeki liderliği ve oyunu okuma becerisiyle takımının performansını doğrudan etkileyen isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

FENERBAHÇE GÜNDEMİ

Son dönemde N'Golo Kanté'nin adı Fenerbahçe ile de anılıyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre, Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusuyla anlaşma sağladığı iddiaları gündeme geldi. Bu gelişme, Süper Lig ve Avrupa arenası için önemli bir transfer gündemi oluşturuyor. Kanté'nin gelmesi, Türk futbolu için büyük bir heyecan kaynağı ve Süper Lig'in uluslararası alanda prestijini artıracak potansiyele sahip.