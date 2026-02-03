N'Golo Kante Fenerbahçe'ye transfer oldu mu? Fenerbahçe transfer SON DAKİKA!

Fenerbahçe, ara transfer döneminin ilk gününden itibaren kadrosunu güçlendirmek adına önemli bir adım attı. Sarı-lacivertliler, dünya futbolunun en çalışkan ve etkili orta saha oyuncularından biri olan N'Golo Kante için yoğun bir transfer süreci yürüttü. Peki, N'Golo Kante Fenerbahçe'ye transfer oldu mu? Fenerbahçe transfer son dakika gelişmeleri haberimizde.

N'GOLO KANTE FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLDU MU?

Fransız yıldızın transferi, futbol kamuoyunda büyük heyecan uyandırdı ve son gelişmeler, Kante'nin Fenerbahçe'ye imza atmasına çok yaklaştığını gösteriyor.

Fenerbahçe yönetimi, Kante için ilk etapta Suudi Arabistan ekibi Al İttihad ile temasa geçti. Ancak kulübün ikna edilememesi, transfer sürecinde ilk engel olarak ortaya çıktı. Bu süreç, Karim Benzema'nın Al Hilal'e transferi ve Al İttihad'ın golcü arayışının başlamasıyla yeniden hareketlendi. Fenerbahçe, Suudi ekibiyle yapılan görüşmelerde takas formülünü devreye sokarak pazarlıkları hızlandırdı.

FENERBAHÇE TRANSFER SON DAKİKA!

Transfer sürecinde kritik bir adım, Youssef En-Nesyri'nin Al İttihad'a gitmeye onay vermesiyle geldi. Bu gelişme, Kante'nin transferinde Fenerbahçe'nin elini güçlendirdi. Yapılan pazarlıkların ardından kulüpler N'Golo Kante için 4,5 milyon Euro bonservis bedeli üzerinde anlaşmaya vardı. Öte yandan, En-Nesyri için Fenerbahçe'nin 18 milyon Euro bonservis geliri elde etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe, Kante'yi transfer sürecinde bekletmeden sağlık kontrolünden geçirdi. Bu adım, kulübün transferde kararlılığını ortaya koyarken, taraftarlar için de heyecan verici bir gelişme oldu.

TRANSFER SÜRECİNDE PIF VE CRISTIANO RONALDO ETKİSİ

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF), önemli transferlere onay vermekle sorumlu bir kurum olarak bu süreçte kritik rol oynadı. Benzema'nın Al Hilal'e, En-Nesyri'nin Al İttihad'a ve Kante'nin Fenerbahçe'ye transferi için onay bekleniyordu. Ancak Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'daki tavrı, transfer sürecinde kısa süreli bir aksama yaşanmasına neden oldu.

Ronaldo'nun, fonun üç yıldır kulüp yönetiminde uyguladığı farklılıklardan memnun olmadığını belirtmesi ve maçlara çıkmaması, transferlerin onay sürecini geçici olarak durdurdu. Bu gergin bekleyişe rağmen Fenerbahçe, Kante'yi Cidde'de sağlık kontrolünden geçirerek süreci yönetmeye devam etti.

KANTE'NİN FENERBAHÇE'YE TRANSFERİNİN ÖNEMİ

N'Golo Kante, saha içindeki istikrarı, top kapma yeteneği ve oyunu yönlendirme kabiliyetiyle tanınıyor. Fenerbahçe'nin orta sahasında ciddi bir güç artışı sağlayacak olan Fransız yıldızın transferi, kulübün hem Süper Lig'de hem de Avrupa arenasında rekabet gücünü artıracak.

Sarı-lacivertliler, Kante'nin kısa süre içinde resmi imzayı atmasını bekliyor. Bu transfer, Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde attığı en stratejik adım olarak değerlendiriliyor.