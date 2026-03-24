Muslera Galatasaray'a geri mi dönüyor?

Futbol dünyasında uzun yıllar boyunca Galatasaray'ın kalesini koruyan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, milli takım kariyerine sürpriz bir geri dönüş yaptı. Uruguay Milli Takımı, İngiltere ve Cezayir ile oynayacağı hazırlık maçları öncesi teknik direktör Marcelo Bielsa tarafından açıklanan aday kadroda 4 yıl aradan sonra yeniden Muslera'nın ismi yer aldı. Peki, Muslera'nın geri dönüşü Galatasaray'a da yansıyacak mı? İşte detaylar…

MUSLERA GALATASARAY'A GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Fernando Muslera, uzun yıllar boyunca Türkiye'de Galatasaray formasıyla taraftarların gönlünde taht kurmuş bir isim. Uruguay Milli Takımı'na davet edilmesiyle birlikte, Türkiye'ye olan bağlılığı ve kulüp kariyerindeki uzun süreyi yeniden gündeme taşıdı. Tecrübeli kaleci, Türkiye'de geçirdiği 14 yılı ve Galatasaray'da yaşadığı unutulmaz dönemleri hatırlatarak, futbola veda ettikten sonra Türkiye'ye ve Galatasaray'a geri dönebileceğinin sinyalini verdi.

YENİDEN DAVET EDİLDİĞİM İÇİN MUTLUYUM

AUF TV'ye açıklamalarda bulunan Muslera, Uruguay Milli Takımı'na çağrılmasından büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Tecrübeli file bekçisi, dört yıllık aranın ardından geri dönmesinin kendisi için sürpriz olmadığını ifade ederek, "Yeniden davet edildiğim için çok mutluyum. Bu dört yılda hayatımda birçok şey değişti ve bu da fikrimi gözden geçirmeme neden oldu" dedi.

TECRÜBEMİ GENÇLERE AKTARMAK İSTİYORUM

Muslera, sadece kaleye dönüşüyle değil, tecrübesini genç oyunculara aktarma hedefiyle de dikkat çekiyor. Uruguay kadrosundaki genç yeteneklerin sahada başarılı olmalarını desteklemek istediğini ifade eden deneyimli kaleci, "Mevcut kadro çok iyi yetişmiş bir jenerasyon. Deneyim sahada büyük fark yaratır ve ben bunu paylaşmak istiyorum" açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE BENİM İKİNCİ EVİM

Fernando Muslera, Türkiye ve Galatasaray'a olan bağlılığını her fırsatta dile getiriyor. 14 yıl boyunca Türkiye'de yaşadığını ve çocuklarının da burada doğduğunu belirten Muslera, futbola veda ettikten sonra mutlaka Türkiye'ye döneceğini vurguladı:

"Türkiye benim ikinci evim. Çocuklarım orada doğdu. Futbolu bıraktığımda mutlaka geri döneceğim."

Türk futboluna ve taraftar kültürüne duyduğu sevgiyi de ifade eden Muslera, Galatasaray'daki dönemi "unutulmaz bir deneyim" olarak tanımladı. Bu açıklamalar, hem Türkiye'deki futbolseverler hem de Galatasaray taraftarları için umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.