Monaco Galatasaray maçında kimler eksik? Galatasaray Monaco maç kadrosu!

Uefa Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunun altıncı haftasında Galatasaray, kritik bir deplasman maçında Fransa temsilcisi Monaco'ya konuk oluyor. Bu karşılaşma, her iki takım için de gruptan çıkma ve puan tablosunda avantaj sağlama açısından büyük önem taşıyor. Peki, Monaco Galatasaray maçında kimler eksik? Galatasaray Monaco maç kadrosunun detayları haberimizde!

MONACO GALATASARAY MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında Galatasaray, deplasmanda Fransa temsilcisi Monaco ile kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Mücadele Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak ve TRT 1 ile Tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek.

Galatasaray cephesinde sakatlık ve cezalı oyuncular, teknik ekibi zorlu bir tercih yapmak zorunda bırakıyor. Kulüp doktorunun açıklamasına göre Mario Lemina, Kaan Ayhan ve Wilfried Singo, sakatlıkları nedeniyle antrenmanlara katılamadı ve Monaco karşılaşmasında forma giymeleri beklenmiyor.

Bununla birlikte, Union Saint-Gilloise maçında kırmızı kart gören Arda Ünyay, Türkiye'deki bahis soruşturması nedeniyle ceza alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da Monaco deplasmanında takımını yalnız bırakacak. UEFA listesinde yer almayan Kazımcan Karataş'ın da mücadelede yer alamayacağı bildirildi.

Monaco cephesinde ise sakatlıklar ve belirsizlikler devam ediyor. Ansu Fati, George Ilenikhena, Folarin Balogun, Denis Zakaria, Christian Mawissa ve Eric Dier'ın maç saatinde durumlarının netleşmesi bekleniyor. Bu durum teknik direktörler için taktiksel planlamada kritik rol oynayacak.

GALATASARAY MONACO MAÇ KADROSU

Galatasaray, Monaco deplasmanına eksiklere rağmen güçlü bir kadroyla çıkmayı planlıyor. Teknik direktörün tercihleri, sakat ve cezalı oyuncuların yokluğunda alternatif isimler üzerinden şekillenecek. Orta saha ve defans hattında özellikle Mario Lemina ve Kaan Ayhan'ın yokluğu, takımın dengesi üzerinde doğrudan etkili olacak.

Kalede Muslera'nın forma giymesi beklenirken, defans hattı Semih Kaya, Victor Nelsson ve diğer oyuncularla güçlendirilmiş durumda. Orta sahada Mohamed, Sofiane Feghouli ve yeni transferlerin performansı kritik öneme sahip. Hücum hattında ise Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi gibi gol yollarında etkili isimlerin varlığı, Galatasaray'ın deplasmandan puan ya da puanlar çıkarması için belirleyici olacak.

GALATASARAY MONACO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

