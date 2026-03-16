Türkiye A Millî Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile kritik bir mücadeleye hazırlanıyor. Taraftarlar ve futbolseverler için heyecan dorukta; çünkü Millî Takımın bu önemli sınavı, hem takımın turnuva yolundaki kaderini belirleyecek hem de lig takvimini etkileyecek. Peki, Milli ara ne zaman başlıyor, hangi gün bitiyor? Türkiye-Romanya maçı ne zaman? Detaylar...

MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali öncesinde, Türkiye A Millî Takımı için heyecan dorukta. Millî ara, Trendyol Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından, 20 Mart 2026 Cuma günü itibarıyla resmen başlayacak. Bu süreçte lig maçları duracak ve Millî Takım oyuncuları, Tüpraş Stadyumu'nda (Beşiktaş Park) Romanya ile oynanacak kritik karşılaşma için hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürecek.

MİLLİ ARA HANGİ GÜN BİTİYOR?

Millî ara, 27. hafta müsabakalarının tamamlanmasının ardından başlayan süreç, Trendyol Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmalarıyla son bulacak. Ligin kaldığı yerden devam edeceği tarih ise 3 Nisan 2026 Cuma olarak belirlendi.

Bu tarih, hem lig hem de Millî Takım programları açısından kritik bir dönüm noktası. Milli aranın bitmesiyle birlikte, kulüp takımları oyuncularına yeniden kavuşacak ve ligdeki rekabet kaldığı yerden devam edecek. Bu sürecin hem Türkiye'nin futbol gündeminde hem de futbolseverler için maç takviminde önemli bir rol oynayacağı kesin.

TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final turu kapsamında oynanacak Türkiye-Romanya maçı, 26 Mart 2026 Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda (Beşiktaş Park) gerçekleşecek. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve Türkiye'nin Dünya Kupası yolunda kritik bir sınavı olacak.