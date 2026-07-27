METEN ne zaman işlem görecek? Metgün Enerji halka arz kaç lot verdi, kaç kişi katıldı?

Sermaye piyasalarında yatırımcıların yakından takip ettiği Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. (METEN) halka arzında süreç tamamlandı. 20-21-22 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemlerinin ardından pay dağıtım sonuçları da kamuoyuyla paylaşıldı. Yaklaşık 1 milyon yatırımcının katıldığı halka arzda, toplam 2,71 milyar TL büyüklüğe ulaşıldı. Peki, METEN ne zaman işlem görecek? Metgün Enerji halka arz kaç lot verdi? Detaylar...

METEN NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Metgün Enerji Yatırımları A.Ş.'nin halka arz süreci tamamlandıktan sonra gözler Borsa İstanbul'daki işlem tarihine çevrildi.

Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından paylaşılan bilgilere göre METEN payları 28 Temmuz Salı günü Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Böylece halka arzdan pay alan yatırımcılar, belirtilen tarihten itibaren hisselerini borsada alıp satabilecek.

METGÜN ENERJİ HALKA ARZI NE KADAR?

Metgün Enerji'nin halka arzında yatırımcılara 20 TL sabit fiyat üzerinden pay satışı gerçekleştirildi.

Talep toplama süreci kapsamında;

Sermaye artırımı yoluyla 90 milyon 579 bin adet pay,

Mevcut ortak Metin Güneş'e ait 45 milyon adet pay

olmak üzere toplam 135 milyon 579 bin TL nominal değerli pay satışa sunuldu.

20 TL sabit fiyatla gerçekleştirilen satış sonucunda halka arzın toplam büyüklüğü 2,71 milyar TL olarak gerçekleşti.

Talep toplama sürecinde yatırımcılardan 400 milyon 358 bin 312 TL nominal değerli pay talebi geldi. Böylece halka arz, filtrelenmemiş verilere göre tahsis edilen pay miktarının yaklaşık 3 katı talep gördü.

METGÜN ENERJİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

Halka arz sonuçlarına göre bireysel yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan biri de dağıtılan lot sayısı oldu.

Açıklanan verilere göre Metgün Enerji halka arzı sonuçlarında bireysel yatırımcılara maksimum 96 lot dağıtımı gerçekleştirildi.

Pay dağılımı yatırımcı gruplarına göre ise şu şekilde açıklandı:

Yurt içi bireysel yatırımcılara 81 milyon 347 bin 400 adet pay dağıtıldı. Bu grupta talep, tahsis edilen miktarın 1,9 katı oldu.

Yurt içi kurumsal yatırımcılara 40 milyon 673 bin 700 adet pay dağıtıldı. Kurumsal yatırımcı grubunda talep 5,2 kat seviyesinde gerçekleşti.

Yurt dışı kurumsal yatırımcılara 9 milyon 490 bin 530 adet pay verildi. Bu grupta talep 3,3 kat olarak kaydedildi.

Grup çalışanlarına ise 4 milyon 67 bin 370 adet pay tahsis edildi. Çalışan grubundaki talep 1,2 kat seviyesinde gerçekleşti.

METGÜN ENERJİ HALKA ARZINA KAÇ KİŞİ KATILDI?

Metgün Enerji halka arzına yatırımcı ilgisi dikkat çekti.

Açıklanan sonuçlara göre halka arza toplam 993 bin 906 yatırımcı katılım sağladı. Filtreleme ve inceleme sürecinin ardından ise 961 bin 387 yatırımcıya pay dağıtımı gerçekleştirildi.

Yaklaşık 1 milyon yatırımcının katılım gösterdiği halka arz, toplam 2,71 milyar TL büyüklüğe ulaşarak sermaye piyasalarında dikkat çeken halka arzlardan biri oldu.

Talep toplama sürecinde oluşan yaklaşık 3 katlık talep, yatırımcıların halka arza gösterdiği yoğun ilgiyi ortaya koyarken, pay dağıtım sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler şimdi 28 Temmuz Salı günü başlayacak Borsa İstanbul işlemlerine çevrildi.