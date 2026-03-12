Türkiye ekonomisinin en önemli gündem maddelerinden biri olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı, piyasalar, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Mart ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin tarih ve saat netleşirken, ekonomistlerin beklentileri de şekillenmiş durumda. Peki, Merkez Bankası faiz ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Faiz indirimi olur mu? Detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Mart ayına ilişkin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 12 Mart 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Toplantı sonrasında alınan faiz kararı aynı gün kamuoyuyla paylaşılacak. TCMB tarafından yapılan bilgilendirmeye göre faiz kararı 12 Mart Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

Para Politikası Kurulu toplantıları, Türkiye'de para politikasının yönünü belirleyen en önemli karar mekanizmalarından biri olarak öne çıkıyor. Kurul, politika faizini belirlerken enflasyon görünümü, iç talep dengeleri, küresel ekonomik gelişmeler ve finansal piyasaların durumunu değerlendiriyor.

Açıklanan karar yalnızca finans piyasalarını değil; kredi faizlerinden mevduat getirilerine, döviz kurundan yatırım kararlarına kadar geniş bir ekonomik alanı etkiliyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Mart ayı PPK toplantısı öncesinde ekonomistlerin beklentileri büyük ölçüde faizin sabit bırakılması yönünde şekillenmiş durumda.

AA Finans tarafından gerçekleştirilen beklenti anketine toplam 38 ekonomist katıldı. Ankete göre:

37 ekonomist, politika faizinin değiştirilmeyeceğini öngörüyor.

1 ekonomist, politika faizinde 50 baz puanlık indirim bekliyor.

Anket sonuçlarına göre ekonomistlerin medyan beklentisi yüzde 37 ile politika faizinin sabit kalacağı yönünde oluştu. Bu durum, piyasalarda Merkez Bankası'nın mevcut para politikası duruşunu kısa vadede değiştirmeyeceği görüşünün ağırlık kazandığını gösteriyor.

Öte yandan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentisinin medyanı yüzde 30 seviyesinde bulunuyor. Bu beklenti, yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimi ihtimalinin gündemde kalmaya devam ettiğine işaret ediyor.

Hatırlanacağı üzere Ocak ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan düşürülerek yüzde 37 seviyesine çekilmişti. Bu karar, piyasalarda para politikasının kademeli bir gevşeme sürecine girip girmediği tartışmalarını da beraberinde getirmişti.

FAİZ İNDİRİMİ OLUR MU?

Mart ayı toplantısı öncesinde en çok merak edilen konulardan biri de faiz indirimi ihtimali. Ancak ekonomistlerin büyük bölümü kısa vadede yeni bir indirimin gerçekleşmesini beklemiyor.

AA Finans anketine katılan ekonomistlerin ezici çoğunluğu politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit tutulacağını öngörüyor. Bu görüş, Merkez Bankası'nın mevcut ekonomik göstergeleri izlemeyi tercih edebileceği yönündeki beklentiyi güçlendiriyor.

Bununla birlikte sınırlı sayıda ekonomist, para politikasında 50 baz puanlık bir indirim ihtimalinin tamamen göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyor. Bu senaryo gerçekleşirse politika faizi yüzde 36,5 seviyesine gerileyebilir.

Piyasalar açısından asıl belirleyici unsur ise yalnızca faiz kararı değil, aynı zamanda toplantı sonrasında yayımlanacak PPK karar metni olacak. Karar metninde yer alacak ifadeler, Merkez Bankası'nın önümüzdeki aylardaki para politikası yaklaşımına dair önemli ipuçları verebilir.