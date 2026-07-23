Merkez Bankası faiz kararı SON DAKİKA! Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı ne oldu?

T Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı ne oldu? ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yılın beşinci faiz kararını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan karara göre TCMB, politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı.

MERKEZ BANKASI TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, temmuz ayı toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de sabit tuttu.

Bununla birlikte Kurul;

Politika faizini yüzde 37 seviyesinde bıraktı.

Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40 seviyesinde sabit tuttu.

Gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5 seviyesinde değiştirmedi.

Karar, kamuoyu ile yayımlanan resmi PPK metniyle duyuruldu.

TCMB KARAR METNİNDE ÖNE ÇIKAN İFADELER

Para Politikası Kurulu tarafından yayımlanan karar metninde şu değerlendirmeler yer aldı:

"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37'de sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40'ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5'te sabit tutmuştur."

Karar metninde ayrıca enflasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Buna göre:

Enflasyonun ana eğiliminin haziran ayında sınırlı ölçüde gerilediği belirtildi.

Öncü verilerin, ana eğilimin temmuz ayında geçici olarak yükseleceğine işaret ettiği ifade edildi.

Jeopolitik gelişmeler nedeniyle artan belirsizliklerin enerji fiyatlarında yeniden yükseliş eğilimine neden olduğu kaydedildi.

Yakın döneme ilişkin verilerin iç talepteki zayıf seyrin belirginleştiğine işaret ettiği bildirildi.

Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkilerinin yakından takip edildiği vurgulandı.

PARA POLİTİKASINA İLİŞKİN VURGULAR

PPK açıklamasında para politikasının izlenecek çerçevesine ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir."

Bu ifadeyle birlikte Kurulun faiz kararlarını enflasyon görünümünü esas alarak değerlendirmeyi sürdüreceği belirtildi.

EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?

AA Finans tarafından düzenlenen beklenti anketine katılan ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının temmuz ayı toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmasını öngörüyordu.

Açıklanan karar, anket sonuçlarında oluşan piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.

HAZİRAN AYI KARARINDA DA FAİZ DEĞİŞMEMİŞTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayında gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısında da politika faizinde değişikliğe gitmemiş ve bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmıştı.

Temmuz ayı toplantısında alınan kararla birlikte politika faizi üst üste bir kez daha aynı seviyede korunmuş oldu.