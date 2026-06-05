MEMUR ZAMMI HESAPLAMA: 5 aylık enflasyon farkı ile memur ve memur emeklisi maaşı zammı ne kadar olacak, en düşük memur maaşı kaç TL olacak?

amu çalışanları ve memur emeklilerinin maaş artışını belirleyen en önemli kriterlerden biri 6 aylık enflasyon verisidir. TÜİK tarafından açıklanan veriler ve piyasa beklentileri doğrultusunda oluşan tablo, Temmuz ayı maaş artış oranlarına dair önemli ipuçları sunmaktadır. Özellikle 5 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı birleştiğinde ortaya çıkan oran, maaş hesaplamalarında belirleyici rol oynamaktadır. Peki, 5 aylık enflasyon farkı ile memur ve memur emeklisi maaşı zammı ne kadar olacak, en düşük memur maaşı kaç TL olacak? Detaylar...

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ 5 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon verisi %1,71 olarak duyurulmuştur. Bu veri ile birlikte memur ve memur emeklileri için 5 aylık enflasyon farkı netleşmiştir.

Açıklanan rakamlara göre:

5 aylık enflasyon farkı: %5,04

Toplu sözleşme zammı: %7

Kümülatif artış: %12,40

Bu tablo, memur maaşlarının Temmuz ayı itibarıyla önemli ölçüde güncelleneceğini göstermektedir. Ancak kesin oran, Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte nihai halini alacaktır.

Enflasyon Farkı, toplu sözleşme zammını aşan enflasyon oranı üzerinden hesaplandığı için, özellikle son iki ayda açıklanacak veriler toplam zam oranını doğrudan etkilemektedir.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Memur maaş zammı hesaplamasında iki temel bileşen bulunmaktadır: enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı. 2025 yılı Temmuz dönemi için yapılan hesaplamalarda 5 aylık veriler şu sonucu ortaya koymaktadır:

5 aylık enflasyon farkı: %5,04

Toplu sözleşme zammı: %7

Şu anki kümülatif artış: %12,40

MEMUR VE MEMUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bu veriler ışığında memur maaş artışı, Haziran ayı enflasyonunun eklenmesiyle kesinleşecektir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre Haziran ayı enflasyon beklentisi %1,52 seviyesindedir.

Bu beklenti gerçekleşirse:

6 aylık enflasyon farkı: %6,65

Toplam zam oranı (toplu sözleşme dahil): %14,12

Bu oran, memur ve memur emeklilerinin maaşlarında yılın ikinci yarısında önemli bir artış anlamına gelmektedir. Hesaplamalar, enflasyon verilerinin doğrultusunda değişkenlik gösterebileceği için nihai oran TÜİK’in Haziran verisi sonrası netleşecektir.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

En düşük memur maaşı, açıklanan zam oranına göre yeniden şekillenecektir. 5 aylık verilere göre oluşan %12,40’lık kümülatif artış ve olası %14,12’lik nihai zam oranı dikkate alındığında maaş skalasında yukarı yönlü bir güncelleme beklenmektedir.

Haziran ayı enflasyonunun %1,52 civarında gelmesi durumunda:

Toplam zam oranı: %14,12

En düşük memur maaşında belirgin artış

Memur emeklisi aylıklarında paralel yükseliş

Bu artış, yalnızca taban maaşları değil, görev, unvan ve dereceye göre tüm maaş kalemlerini etkileyecektir. Özellikle ek ödemeler ve yan haklarla birlikte toplam gelirlerde artış daha belirgin hale gelecektir.

Kesin maaş tablosu, Haziran enflasyon verisinin açıklanmasının ardından kamuoyu ile paylaşılacak resmi katsayı güncellemesiyle netleşecektir.