MEMUR VE MEMUR EKELİSİ MAAŞI OCAK 2027 ZAMMI: Enflasyon farkıyla memur maaşları ne kadar olacak? 1 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Temmuz 2026 enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur, memur emeklisi ve Bağ-Kur emeklisinin gözü Ocak 2027 maaş zamlarına çevrildi. Yılın ikinci yarısını kapsayan enflasyon verilerinin ilki olan temmuz ayı rakamları, Ocak 2027'de uygulanacak maaş artışlarının ilk basamağını oluşturdu. Özellikle memur ve memur emeklileri için oluşacak enflasyon farkı ile Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı merak konusu oldu. Peki, 1 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? memur ve memur emeklisi maaşı ocak 2027 zammı için ilk tablo neyi gösteriyor? Detaylar haberimizde.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI OCAK 2027 ZAMMI

Memur ve memur emeklilerinin maaşları, toplu sözleşme hükümleri ile enflasyon farkının birleşmesi sonucunda yılda iki kez, ocak ve temmuz aylarında yeniden belirleniyor. Bu nedenle Temmuz 2026 enflasyon verileri, Ocak 2027 maaş artışlarının hesaplanmasında ilk resmi veri olarak kayıtlara geçti.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Temmuz 2026 aylık enflasyonu yüzde 1,78 olarak gerçekleşti. Böylece 2026 yılının ikinci yarısını kapsayan altı aylık dönemin ilk enflasyon verisi netleşmiş oldu.

Ocak 2027'de uygulanacak zam oranı ise yalnızca temmuz ayı verisiyle kesinleşmeyecek. Ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin aylık enflasyon oranlarının da açıklanmasının ardından altı aylık enflasyon toplamı ortaya çıkacak ve maaş artışları buna göre kesinleşecek.

Bağ-Kur emeklileri açısından ise süreç farklı işliyor. Bu gruptaki emekliler, altı aylık enflasyon oranı kadar zam almaya hak kazanıyor. Temmuz ayı itibarıyla oluşan ilk zam oranı yüzde 1,78 seviyesinde bulunuyor.

ENFLASYON FARKIYLA MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme kapsamında belirlenen zam oranına ek olarak enflasyon farkı alabiliyor. Ancak enflasyon farkının oluşabilmesi için belirlenen sınırın aşılması gerekiyor.

Temmuz ayı verileri dikkate alındığında memurlar açısından henüz enflasyon farkı oluşmuş değil. Açıklanan yüzde 1,78'lik aylık enflasyon, enflasyon farkı oluşması için yeterli seviyeye ulaşmadı.

Mevcut hesaplamalara göre memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı elde edebilmesi için önümüzdeki aylarda açıklanacak verilerle birlikte toplamda yüzde 5,13 daha enflasyon oluşması gerekiyor.

Bu nedenle Ocak 2027 maaş zammına ilişkin kesin oranı belirlemek için yılın kalan beş ayına ait TÜİK enflasyon verilerinin açıklanması beklenecek.

1 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Temmuz 2026 enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Ocak 2027 zam hesabının ilk verisi de netleşti.

TÜİK verilerine göre temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 1,78 olarak gerçekleşti.

Bu veriye göre:

Bağ-Kur emeklileri için ilk bir aylık zam oranı yüzde 1,78 oldu.

Bu oran, Ocak 2027 maaşlarına yansıyacak altı aylık enflasyon hesabının ilk verisini oluşturuyor.

Ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak aylık enflasyon oranları da bu hesaba eklenerek nihai zam oranı belirlenecek.

Memur ve memur emeklileri açısından ise temmuz ayı itibarıyla henüz enflasyon farkı oluşmadı.

Memurların enflasyon farkı alabilmesi için mevcut duruma göre yüzde 5,13 daha enflasyon oluşması gerekiyor.

Dolayısıyla Temmuz 2026 enflasyon verileri, Ocak 2027 maaş zamlarının ilk adımını oluştururken, kesin zam oranı yılın kalan aylarında açıklanacak TÜİK enflasyon verilerinin ardından belli olacak.