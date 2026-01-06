Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri, milyonlarca memur ve emekli için ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranlarını netleştirdi. Buna göre 2026 yılı Ocak ayında memur maaşları, önceki döneme kıyasla ciddi bir artış gösterecek. Peki, Memur maaşları ne kadar oldu 2026 Ocak? En düşük memur maaşı ne kadar 2026? Unvan ve dereceye göre yeni memur maaşları! Detaylar...

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU 2026 OCAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 12,19 zam alacağı ocakta, memur ve memur emeklileri ise 18,60 oranında bir artışla maaşlarını alacak. Bu oran, özellikle yüksek eğitimli ve kıdemli memurlar için maaşlarda kayda değer bir yükseliş anlamına geliyor.

2026 Ocak ayında yürürlüğe giren zamlarla birlikte memur maaşları, görev unvanı ve dereceye göre farklılık gösterecek. Örneğin, üniversite mezunu bir memurun maaşı, önceki döneme göre on binlerce TL artış gösterecek.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR 2026?

2026 Ocak itibarıyla memurların maaşları unvan ve derecelere göre değişse de, en düşük memur maaşı da ciddi bir artış gösterdi. Söz konusu zam oranı, özellikle başlangıç seviyesindeki memurlar için maaşın daha cazip hale gelmesini sağlıyor.

Temel olarak, iki çocuklu ve eşi çalışmayan bir memurun maaşı üzerinden yapılan hesaplamalara göre en düşük memur maaşı, Temmuz 2025'e kıyasla yaklaşık yüzde 18,60 artış gösterdi. Bu artış, hem enflasyonun etkisini azaltmak hem de memurların alım gücünü korumak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

UNVAN VE DERECEYE GÖRE YENİ MEMUR MAAŞLARI 2026

2026 Ocak zammı sonrasında memur maaşları, unvan ve derecelerine göre farklılık gösteriyor. Örneğin, uzman doktor, profesör veya mühendis gibi yüksek dereceli pozisyonlarda maaş artışı daha belirgin olurken, polis memuru, öğretmen ve hemşire gibi görevlerde de kayda değer yükselişler görülüyor.

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu, 1/4): 2025 Temmuz'da 76.659 TL iken, 2026 Ocak'ta 90.925 TL'ye yükseldi.

Memur (Üniversite Mezunu, Lisans 9/1): Temmuz 2025 maaşı 52.617 TL, Ocak 2026 maaşı 62.409 TL oldu.

Uzman Öğretmen (1/4): 67.766 TL'den 80.377 TL'ye çıktı.

Öğretmen (1/4): 61.146 TL'den 72.525 TL'ye yükseldi.

Başkomiser (3/1): 74.490 TL olan maaşı, Ocak 2026'da 88.352 TL'ye ulaştı.

Polis Memuru (8/1): 68.084 TL'den 80.754 TL'ye yükseldi.

Uzman Doktor (1/4): 126.119 TL olan maaşı 149.589 TL'ye çıktı.

Hemşire (Üniversite Mezunu, Lisans 5/1): 61.759 TL'den 73.259 TL'ye yükseldi.

Mühendis (1/4): 78.200 TL olan maaşı 92.753 TL'ye ulaştı.

Teknisyen (Lise Mezunu, 11/1): 54.547 TL'den 64.698 TL'ye çıktı.

Profesör (1/4): 111.348 TL'den 132.069 TL'ye yükseldi.

Araştırma Görevlisi (7-1): 73.792 TL olan maaşı 87.524 TL'ye ulaştı.

Vaiz: 63.916 TL'den 75.810 TL'ye yükseldi.

Avukat: 73.515 TL olan maaşı 87.196 TL'ye çıktı.

İmam Hatip: 55.762 TL'den 66.133 TL'ye yükseldi.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de 5 milyonu aşkın memur bulunuyor ve her memur, unvanına ve derecesine göre maaş alıyor. Memur maaşı, temel görev aylığı ve ek ödemelerden oluşuyor. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise 6 aylık enflasyon oranlarına göre hesaplanıyor.

Ocak ve Temmuz aylarında açıklanan bu oranlar, memur ve memur emeklilerinin maaşlarını doğrudan etkiliyor. 2026 Ocak ayında uygulanan yüzde 18,60'lık zam, hem memurların hem de memur emeklilerinin alım gücünü artırıyor. Zamlı maaşlar, memurların görev unvanları ve derecelerine göre farklılık gösteriyor.