Meksika Güney Afrika maç özeti ve golleri! (ÖZET) Meksika Güney Afrika kaç kaç bitti, golleri kim attı?

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MEKSİKA GÜNEY AFRİKA MAÇ ÖZETİ

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MEKSİKA GÜNEY AFRİKA ÖZET

Meksika Güney Afrika maç özetini maçın ardından TRT Spor resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

MEKSİKA GÜNEY AFRİKA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Meksika Güney Afrika maçı 1-0'lık Meksika üstünlüğüyle devam ediyor.

MEKSİKA GÜNEY AFRİKA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Meksika Güney Afrika maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.