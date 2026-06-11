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Meksika Güney Afrika maç özeti ve golleri! (ÖZET) Meksika Güney Afrika kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Meksika Güney Afrika maç özeti ve golleri! (ÖZET) Meksika Güney Afrika kaç kaç bitti, golleri kim attı?
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Meksika Güney Afrika özet izle! Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Meksika Güney Afrika maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Meksika Güney Afrika maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Meksika Güney Afrika maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? YouTube Meksika Güney Afrika Dünya Kupası maç özeti! İşte, Meksika Güney Afrika özet videosu!

Meksika Güney Afrika maç özeti izle! Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Meksika Güney Afrika maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Meksika Güney Afrika maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Detaylar...

MEKSİKA GÜNEY AFRİKA MAÇ ÖZETİ

Meksika Güney Afrika maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Meksika Güney Afrika özet bölümünde yer alan bilgilerden Meksika Güney Afrika geniş özet ve önemli anlara ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

MEKSİKA GÜNEY AFRİKA ÖZET

Meksika Güney Afrika maç özetini maçın ardından TRT Spor resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

MEKSİKA GÜNEY AFRİKA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Meksika Güney Afrika maçı 1-0'lık Meksika üstünlüğüyle devam ediyor.

MEKSİKA GÜNEY AFRİKA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Meksika Güney Afrika maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÖzgül Can:

1-0 bitti demişsin ama bu adil mi dünya kupası oyununda biri galip biri mağlup kalırken futbolcu paraları milyarlar diğer taraftan çoğu insan açlıktan ölüyo yani sistem adil değil yani

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Haber Yorumlarıİlknur Topuz:

meksika kazanması çok güzel umarım oyuncuları hayvanları seviyordur ve onlara iyi davranıyordur ????

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Haber YorumlarıAyşegül Kum:

ya bu futbola ne kadar para harcıyoruz anlıyorum da keşke bu parayla ormanları korusa milyonlar ağaç diksek değil mi futbolcu maaşlarına milyarlar gidiyor bir yandan doğa mahvolup gidiyo insanlar maç izliyo hani adil mi bu

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