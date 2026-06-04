Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne, Mayıs enflasyon beklentisi yüzde kaç?

Ekonomi gündeminde en çok araştırılan başlıklardan biri olan “Mayıs enflasyon beklentisi yüzde kaç?” sorusu, TÜİK verileri öncesinde yeniden öne çıktı. Memur ve emekli maaşlarından kira artışlarına kadar birçok kalemi etkileyecek olan enflasyon oranı için piyasa beklentileri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi sonuçları, Mayıs ayı enflasyon verisine ilişkin piyasa tahminlerini ortaya koydu. Ekonomistler ve finansal kurumların katılımıyla hazırlanan ankette, enflasyonun hangi aralıkta gerçekleşeceği ve yıllık görünüm üzerindeki etkisi dikkatle değerlendirildi. Açıklanacak resmi veriler öncesinde beklentiler ekonomi gündeminde öne çıkıyor.

MAYIS ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne göre Mayıs ayında enflasyonun yüzde 1,20 ile yüzde 2,35 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor. Ankette ortalama tahmin ise yüzde 1,65 seviyesinde oluştu.

Uzmanlara göre bu düşük oran beklentisinde özellikle gıda fiyatlarındaki gerileme etkili oldu.

YILLIK ENFLASYONDA SINIRLI ARTIŞ BEKLENTİSİ

Mayıs ayı enflasyonunun yüzde 1,65 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda, yıllık enflasyonun sınırlı bir yükselişle yüzde 32,37 seviyesinden yüzde 32,53’e çıkacağı öngörülüyor.

Bu durum, enflasyonun düşüş eğilimine rağmen yıllık bazda yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiğini gösteriyor.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Ankete katılan ekonomistlerin beklentilerine göre 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,40 seviyesinde bulunuyor. Bu oran, yıl boyunca enflasyonda kademeli bir düşüş beklendiğine işaret ediyor.

Ancak uzmanlar, küresel gelişmeler ve iç talep koşullarının bu tahminler üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor.

İLK DÖRT AYDA ENFLASYON SEYRİ

2026 yılının ilk dört ayında enflasyon oranları sırasıyla Ocak’ta yüzde 4,84, Şubat’ta yüzde 2,96, Mart’ta yüzde 1,94 ve Nisan’da yüzde 4,18 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde fiyat artışlarında dönemsel faktörler ve maliyet baskıları etkili oldu.

ENFLASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

İlk dört aylık dönemde enflasyonun yükselmesinde yıl başındaki ücret ve vergi güncellemeleri önemli rol oynadı. Bunun yanında mevsimsel geçiş etkileri de fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Ayrıca jeopolitik gelişmeler, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve lojistik maliyetler de enflasyonu yukarı yönlü etkileyen unsurlar arasında yer aldı.

ENFLASYON VERİLERİ NEDEN KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR?

Yılın ilk altı ayında açıklanacak enflasyon verileri, sadece ekonomik göstergeler açısından değil, sosyal ve mali politikalar açısından da büyük önem taşıyor.

Memur ve emekli maaş artışları, sosyal yardım ödemeleri ve bütçe planlamaları bu veriler doğrultusunda şekilleniyor. Ayrıca Merkez Bankası’nın para politikası kararlarında da enflasyon verileri belirleyici rol oynuyor.

Ekonomistler, 2026 yılının ilk yarısında oluşacak enflasyon tablosunun yılın geri kalanındaki ekonomik yönü büyük ölçüde belirleyeceğini ifade ediyor.