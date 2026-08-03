Galatasaray'da geçirdiği dört sezon boyunca önemli başarılara imza atan Mauro Icardi'nin kariyerine hangi takımda devam edeceği futbol kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Sarı-kırmızılı ekiple sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Arjantinli golcü hakkında farklı transfer iddiaları ortaya atılırken, son olarak Beşiktaş'a önerildiği öne sürüldü. Siyah-beyazlı kulübün bu iddiaya verdiği yanıt da dikkat çekti. Peki, Mauro Icardi hangi takıma gidecek? Detaylar...

MAURO ICARDI HANGİ TAKIMA GİDECEK?

Galatasaray ile yollarını ayırmasının ardından Mauro Icardi'nin yeni adresinin neresi olacağı merak konusu oldu. Arjantinli yıldızın geleceğine ilişkin çeşitli transfer iddiaları gündeme gelirken, oyuncunun menajeri Elio Pino da konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Elio Pino, Mauro Icardi'nin Arjantin'e dönmeyeceğini belirterek, oyuncu için en uygun seçeneğin İtalya Serie A ekiplerinden Como olduğunu ifade etti.

Buna karşın Türkiye'de de farklı transfer iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor.

BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılmasının ardından menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi.

Haberde, deneyimli golcünün siyah-beyazlı kulübe sunulduğu ancak yönetimin bu ihtimale sıcak bakmadığı öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ CEPHESİNDEN İDDİAYA YANIT

Aynı haberde yer alan bilgilere göre Beşiktaş yönetimi, Mauro Icardi transferiyle ilgili herhangi bir planlama yapmadığını belirtti.

Haberde siyah-beyazlı kulüp cephesinin, "Icardi ile ilgili herhangi bir şey düşünmüyoruz." ifadelerini kullanarak transfer iddiasını veto ettiği aktarıldı.

Böylece habere göre Beşiktaş yönetimi, Arjantinli futbolcu için transfer girişiminde bulunmayacağı yönünde tavır aldı.

MAURO ICARDI GALATASARAY KARİYERİ

Mauro Icardi, Galatasaray forması altında dört sezonda kulüp tarihine geçen performanslardan birine imza attı.

Sarı-kırmızılı ekipte toplam 134 resmi maçta görev yapan Arjantinli golcü, bu karşılaşmalarda 77 gol ve 25 asist üreterek takımının hücum hattında önemli rol üstlendi.

Bireysel performansının yanı sıra takım başarılarında da pay sahibi olan Icardi, Galatasaray formasıyla üst üste 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Başarılı futbolcu ayrıca kariyerine Galatasaray'da;

4 Süper Lig şampiyonluğu,

1 Türkiye Kupası,

1 Türkiye Süper Kupası,

1 Süper Lig Gol Krallığı başarılarını ekledi.

Galatasaray kariyerini tamamlayan Mauro Icardi'nin yeni sezonda hangi kulübün formasını giyeceğine ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı. Mevcut süreçte oyuncunun geleceğine dair gündeme gelen bilgiler, menajerinin açıklamaları ve basında yer alan transfer iddialarıyla sınırlı bulunuyor.