Son dakika Fenerbahçe haberleri, sarı-lacivertli camiada büyük yankı uyandırdı. Ara transfer döneminde sessizliğini koruyan yönetim, Avrupa futbolunun en dikkat çeken orta saha oyuncularından biri olan Matteo Guendouzi için düğmeye bastı ve kulüp tarihine geçen bir anlaşmaya imza attı. Peki, Matteo Guendouzi kimdir, hangi takımda oynuyor, mevki ne? Matteo Guendouzi kaç yaşında, nereli? Matteo Guendouzi Fenerbahçe'de! Detaylar...

MATTEO GUENDOUZI KİMDİR?

Matteo Guendouzi, modern futbolun merkez orta saha tanımını yeniden şekillendiren isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Fizik gücü, oyun temposu, agresif pres yeteneği ve pas kalitesiyle tanınan Fransız futbolcu, Avrupa'nın üst düzey liglerinde edindiği tecrübeyle dikkat çekiyor.

Profesyonel kariyerinde önemli kulüplerin formasını giyen Guendouzi, özellikle Serie A'daki performansıyla orta saha liderliği konusunda kendini kanıtladı. Oyun içinde hem savunma hem hücum bağlantısını kurabilen yapısı, Fenerbahçe'nin sistemine doğrudan katkı sağlayacak nitelikte görülüyor.

MATTEO GUENDOUZI HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Matteo Guendouzi, transfer sürecinin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'nin sözleşmeli futbolcusu konumuna geldi. Sarı-lacivertliler, Lazio ile yapılan anlaşma sonucunda Fransız yıldızı kadrosuna kattı.

Anlaşmanın detaylarına göre Fenerbahçe, bu transfer için 26 milyon Euro garanti ücret ve 2 milyon Euro bonus ödeyecek. Toplamda 28 milyon Euro'ya ulaşan bu rakam, kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti. Guendouzi, bu bedelle Kerem Aktürkoğlu'nu geride bırakarak zirveye yerleşti.

MATTEO GUENDOUZI MEVKİ NE?

Guendouzi'nin ana mevkisi merkez orta saha olarak tanımlanıyor. Ancak onu özel kılan en önemli özellik, çok yönlü oyun yapısı. Hem 6 numara hem de 8 numara rolünü başarıyla üstlenebilen futbolcu, gerektiğinde oyun kurucu rolünde de görev alabiliyor.

MATTEO GUENDOUZI KAÇ YAŞINDA?

Matteo Guendouzi, 26 yaşında bulunuyor. Kariyerinin olgunluk dönemine giren Fransız yıldız, hem fiziksel hem de mental açıdan üst düzey performans sergileyebilecek bir yaş aralığında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

MATTEO GUENDOUZI NERELİ?

Matteo Guendouzi, Fransa doğumlu bir futbolcudur. Fransız futbol ekolünün teknik, fizik ve oyun zekâsını bir arada barındıran yapısını sahaya yansıtan Guendouzi, Avrupa futbolunun yetiştirdiği önemli orta saha oyuncuları arasında gösterilmektedir.

Milli futbol kültüründen gelen disiplin ve rekabetçi karakter, Fenerbahçe gibi hedefleri büyük bir kulüp için önemli bir avantaj olarak görülüyor.

MATTEO GUENDOUZI FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLDU MU?

Evet, Matteo Guendouzi resmen Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertli yönetim, Lazio ile tüm şartlarda anlaşma sağladı ve transferi sonuçlandırdı. Fransız yıldızın, 8 Ocak Perşembe günü saat 13.00 sularında Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor.

Yönetim, lisans işlemlerini hızla tamamlayarak Guendouzi'yi 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak Galatasaray – Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa Finali kadrosuna dahil etmeyi hedefliyor. Bu gerçekleşirse Guendouzi, Fenerbahçe formasıyla Türkiye kariyerine tarihi bir derbi finaliyle başlamış olacak.