Masfen Enerji halka arzı kaç lot verir, hangi bankalarda var? Masfen Enerji halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Masfen Enerji halka arzı için yatırımcıların merak ettiği detaylar netleşti. Talep toplama tarihleri, halka arz fiyatı, satışa sunulacak pay miktarı ve başvuruların yapılabileceği bankalar kamuoyuyla paylaşıldı. Halka arza katılmayı planlayan yatırımcılar ise "Masfen Enerji halka arz ne zaman?", "Masfen Enerji halka arz fiyatı ne kadar?", "Masfen Enerji halka arz kaç lot verir?" ve "Masfen Enerji halka arz hangi bankalarda var?" sorularına yanıt arıyor. İşte SPK tarafından onaylanan halka arza ilişkin açıklanan bilgiler...

MASFEN ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Masfen Enerji halka arzında talep toplama işlemleri 22, 23 ve 24 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Yatırımcılar, üç gün boyunca 09.00 ile 17.00 saatleri arasında taleplerini iletebilecek. Halka arz işlemi borsa dışında sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile yapılacak.

SPK tarafından onaylanan halka arz kapsamında şirket payları yatırımcılara belirlenen takvim doğrultusunda sunulacak.

MASFEN ENERJİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Masfen Enerji paylarının halka arz fiyatı 45,68 TL olarak belirlendi.

SPK, şirketin halka arz başvurusunu bu fiyat üzerinden onayladı. SPK bülteninde yer alan karara göre halka arzın toplam büyüklüğü 3 milyar 882 milyon 800 bin TL olacak.

Halka arz sürecinde yatırımcı talepleri, açıklanan sabit fiyat üzerinden alınacak.

MASFEN ENERJİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Masfen Enerji halka arzı kapsamında toplam 85 milyon lot pay satışa sunulacak.

Bu payların dağılımı şu şekilde açıklandı:

55 milyon lot sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek.

30 milyon lot ortak satışı yoluyla yatırımcılara sunulacak.

Yatırımcı başına düşecek kesin lot miktarı ise talep toplama süreci tamamlandıktan sonra, halka arza katılan yatırımcı sayısına göre belirlenecek.

MASFEN ENERJİ HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Masfen Enerji halka arzına Deniz Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla katılım sağlanabilecek.

Halka arza başvuru kabul edecek bankalar şunlardır:

Akbank

Aktif Yatırım Bankası

Albaraka Türk Katılım Bankası

Anadolubank

DenizBank

Garanti BBVA

Halkbank

ING Bank

Misyon Yatırım Bankası

Odeabank

QNB

Şekerbank

TEB

TOM Katılım Bankası

Türkiye Finans Katılım Bankası

Türkiye İş Bankası

VakıfBank

Yapı Kredi

Ziraat Bankası

Ziraat Dinamik Banka

Ziraat Katılım Bankası

Yatırımcılar, konsorsiyumda yer alan aracı kurum ve bankalar üzerinden talep toplama tarihleri içerisinde başvurularını gerçekleştirebilecek.

MASFEN ENERJİ HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Açıklanan halka arz bilgilerine göre Masfen Enerji katılım endeksine uygun değil.