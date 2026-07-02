KYK SEYAHATSEVER 2026: Seyahatsever ne zaman başlıyor? Seyahatsever başvurusu nereden nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gençlerin yaz dönemini daha ekonomik, planlı ve verimli şekilde değerlendirebilmesi amacıyla hayata geçirdiği KYK SEYAHATSEVER 2026 programı için başvuru süreci başladı. Program kapsamında, belirlenen Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtları yaz döneminde 18-30 yaş arasındaki gençlerin ücretsiz konaklamasına açılıyor. Peki, Seyahatsever ne zaman başlıyor 2026? Seyahatsever başvurusu nereden nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

SEYAHATSEVER NEDİR?

Seyahatsever Projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaz aylarında seyahat etmek isteyen gençlere ücretsiz konaklama desteği sağlamak amacıyla uygulamaya alınan bir programdır.

Proje kapsamında 18-30 yaş arasındaki gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen GSB (KYK) yurtlarında belirli süreyle ücretsiz olarak konaklayabiliyor. Böylece gençlerin yaz döneminde Türkiye'nin farklı şehirlerini daha ekonomik koşullarda ziyaret edebilmesi hedefleniyor.

Programın başladığını sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençleri projeye katılmaya davet etti. Bakan Bak paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili gençler, heyecanla beklediğiniz Seyahatsever başlıyor. Unutulmaz bir yaz için GSB yurtlarımızda 5 gün boyunca ücretsiz konaklayabilir, yeni rotalar keşfedebilir ve birbirinden güzel deneyimler yaşayabilirsiniz. Türkiye'nin dört bir köşesi sizleri bekliyor."

Seyahatsever Projesi, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor.

Program kapsamında sunulan imkanlar

18-30 yaş arasındaki gençlere yönelik ücretsiz konaklama imkanı sağlanıyor.

Konaklama GSB tarafından belirlenen KYK yurtlarında gerçekleştiriliyor.

Her katılımcı tercih ettiği yurtta en fazla 5 gün ücretsiz konaklayabiliyor.

Program yaz dönemi boyunca uygulanıyor.

Türkiye genelinde belirlenen illerde hizmet veriliyor.

SEYAHATSEVER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Seyahatsever Projesi kapsamında ücretsiz konaklama uygulaması 6 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 21 Ağustos 2026 tarihine kadar devam edecek.

Başvuru şartlarını sağlayan 18-30 yaş arasındaki gençler, bu tarihler arasında belirlenen GSB yurtlarında ücretsiz konaklama hakkından yararlanabilecek.

Program kapsamında sunulan konaklama hizmeti tamamen ücretsiz olarak sağlanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda gerçekleştirilecek konaklamalar için herhangi bir ücret talep edilmiyor.

Katılımcılar, tercih ettikleri GSB yurdunda en fazla 5 gün ücretsiz konaklayabiliyor. Böylece yaz aylarında farklı şehirleri ziyaret etmek isteyen gençlere ekonomik bir seyahat imkanı sunuluyor.

2026 uygulaması kapsamında Türkiye genelinde her ilde bir kız ve bir erkek GSB yurdu yaz dönemi boyunca gençlerin kullanımına açıldı.

SEYAHATSEVER BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Seyahatsever Projesi'nden yararlanmak isteyen gençlerin, konaklama yapmayı planladıkları tarihten en az bir gün önce rezervasyon işlemini tamamlaması gerekiyor.

Başvurular kapsamında rezervasyon işlemleri ALO GSB 444 0 472 Çağrı Merkezi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Başvurusu uygun bulunan gençler, tercih ettikleri ilde yer alan belirlenen GSB yurtlarında 5 güne kadar ücretsiz konaklama imkanından faydalanabiliyor.

Programa ilişkin başvuru süreci, uygulama kapsamında hizmet veren yurtların listesi ve diğer resmi bilgilere seyahatsever.gsb.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

Başvuru sürecinde öne çıkan bilgiler

Başvuru hakkı 18-30 yaş arasındaki gençleri kapsıyor.

Rezervasyon işlemi konaklama tarihinden en az bir gün önce yapılmalı.

Başvurular ALO GSB 444 0 472 çağrı merkezi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Başvurusu onaylanan gençler belirlenen GSB yurtlarında ücretsiz konaklayabiliyor.

Konaklama süresi en fazla 5 gün olarak uygulanıyor.

2026 uygulamasında Türkiye genelinde her ilde bir kız ve bir erkek GSB yurdu hizmet veriyor.

Program kapsamında sunulan konaklama hizmeti ücretsiz olarak sağlanıyor.