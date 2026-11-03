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2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının ardından öğrencilerin sonuç heyecanı başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler belli olacak. GSB'nin resmi internet sitesinde 2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvuru sonucu için sorgulama ekranı da yer alıyor. Peki, KYK bursu açıklandı mı? KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar...

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları için öğrencilerin bekleyişi sona eriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde “2026-2027 Eğitim Öğretim Dönemi Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu Sonucu” başlığıyla sonuç sorgulama ekranı yayımlandı.

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasıyla ilgili süreçte öğrenciler GSB'nin resmi duyurularını takip ediyor. GSB'nin resmi internet sitesinde sonuç sorgulama ekranının yer almasıyla birlikte adayların sonuçlarını e-Devlet üzerinden kontrol etmesi mümkün hale geldi.

Geçtiğimiz yıl 2025-2026 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları 4 Kasım 2025 tarihinde açıklanmıştı. 2026-2027 dönemi için de öğrenciler sonuç ekranını yakından takip ediyor.

KYK BURS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Bunun için öğrencilerin e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sunulan “ Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama” hizmetine erişmesi gerekiyor.

KYK burs sonucu sorgulama işlemi için:

e-Devlet sistemine giriş yapın.

Gençlik ve Spor Bakanlığı hizmetlerine girin.

“Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama” ekranını açın.

Başvuru sonucunuzun ekrana gelip gelmediğini kontrol edin.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

KYK burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ödeme süreci, sonuçların açıklanmasının ardından başlayacak. Öğrencilerin öncelikle kendilerine bildirilen taahhütname işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

2026-2027 eğitim öğretim yılı için ilk ödeme tarihine ilişkin kesin takvim GSB tarafından yapılacak açıklamayla netleşecek.

2026 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

2026 yılında geçerli olan KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları eğitim seviyesine göre değişiyor. Mevcut tutarlar lisans öğrencileri için 4 bin TL, yüksek lisans öğrencileri için 8 bin TL, doktora öğrencileri için ise 12 bin TL olarak uygulanıyor.

2027 yılı için burs ve öğrenim kredisi tutarlarında yapılacak değişiklik ise yeni resmi açıklamayla belli olacak.

KYK BURS VE KREDİ SONUCU SORGULAMA EKRANI

GSB'nin resmi internet sitesinde 2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvuru sonucu için özel sorgulama ekranı bulunuyor. Öğrenciler, sonuçlarına e-Devlet üzerinden ulaşabilecek.

Sonuç ekranında öğrencinin burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanıp kazanmadığına ilişkin bilgi yer alacak.