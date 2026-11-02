KYK burs ve kredi SONUÇLARI: 2026 KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları için üniversite öğrencilerinin bekleyişi sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından ekim ayında alınan başvuruların tamamlanmasının ardından gözler sonuçların ilan edileceği tarihe çevrildi. Peki, 2026 KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KYK burs ve kredi sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte son gelişmeler...

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları, 2 Kasım 2026 itibarıyla henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sonuçların ilan edileceği kesin tarih ve saate ilişkin resmî bir duyuru yapılmadı.

12-16 Ekim 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden başvurularını tamamlayan öğrenciler, değerlendirme sürecinin sonuçlanmasını bekliyor. Değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler belli olacak.

2026 KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz GSB tarafından duyurulmadı. Ancak geçmiş yıllardaki sonuç takvimi, kasım ayının ilk haftasını öne çıkarıyor.

2025-2026 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları, 4 Kasım 2025 tarihinde açıklanmıştı. Geçen yılki takvim dikkate alındığında 2026-2027 dönemi sonuçlarının da kasım ayının ilk haftasında ilan edilmesi bekleniyor.

Ancak 4 Kasım tarihi bu yıl için kesinleşmiş bir açıklama günü değil. Sonuçların hangi gün ve saatte erişime açılacağı GSB'nin duyurusuyla netleşecek.

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığının duyurusunun ardından e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak başvuru durumlarını görüntüleyebilecek.

KYK burs ve kredi sonuçlarını sorgulamak için şu adımlar izlenebilecek:

e-Devlet KYK Burs ve Öğrenim Kredisi Sonuç Sorgulama ekranına giriş yapılır.

T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle kimlik doğrulaması yapılır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sunulan sonuç sorgulama hizmeti açılır.

Burs veya öğrenim kredisi başvuru sonucu görüntülenir.

Ayrıca öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığının resmî sonuç sayfasını takip edebilir.

2026 KYK BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ NE KADAR?

2026 yılında KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri eğitim seviyesine göre farklı tutarlarda gerçekleştiriliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının açıkladığı mevcut aylık ödeme miktarları şöyle:

Ön lisans ve lisans: 4.000 TL

Yüksek lisans: 8.000 TL

Doktora: 12.000 TL

Söz konusu tutarlar 2026 yılı için geçerli. 2027 yılında uygulanacak yeni burs ve öğrenim kredisi miktarlarına ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

2026-2027 eğitim öğretim döneminde ilk kez burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanacak öğrenciler, ilk ödeme tarihini de merak ediyor. GSB tarafından yeni dönem ilk ödeme takvimi henüz açıklanmadı.

KYK'nın genel ödeme uygulamasına göre ilk kez burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilere, başvurdukları öğretim yılının başlangıcı olan ekim ayından itibaren ödeme yapılıyor. Düzenli aylık ödemeler ise öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre ayın 6'sı ile 10'u arasında gerçekleştiriliyor.