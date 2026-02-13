Kişi başı fitre ve fidye tutarı 2026 (1 GÜNLÜK FİTRE BEDELİ VE AYLIK FİDYE) | Ramazan fitresi bu sene ne kadar, ne zaman verilir, kimlere verilir?

2026 Ramazan ayı için geri sayım başladı. Bu sene mübarek Ramazan ayı, 19 Şubat 2026 Perşembe günü tutulacak ilk oruçlarla başlayacak. On bir ayın sultanı olan Ramazan ayında, oruç ibadeti ve diğer dini görevler yanında fitre ve fidye uygulamaları da önem kazanıyor. Peki, Ramazan fitresi bu sene ne kadar, ne zaman verilir, kimlere verilir? 2026 Kişi başı fitre ve fidye tutarı ne kadar? Detaylar...

KİŞİ BAŞI FİTRE VE FİDYE TUTARI 2026

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 yılı Ramazan ayı için fitre miktarını 240 TL olarak belirledi. Kuruldan yapılan açıklamada, fitre miktarının kişinin günlük gıda ihtiyacı dikkate alınarak hesaplandığı ifade edildi.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Belirlenen miktar 2026 Ramazan ayının başlangıcından 2027 Ramazan ayının başlangıcına kadar geçerli olacak.

Fitre, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda veya diğer ayni yardımlar şeklinde de verilebilir.

Aynı miktar, günlük oruç fidyesi bedeli olarak da kabul edilmektedir.

Bu karar, hem ekonomik şartlar hem de dini kaynaklar dikkate alınarak alınmıştır.

1 GÜNLÜK FİTRE BEDELİ VE AYLIK FİDYE NE KADAR?

Oruç fidyesi, bir kişiyi bir gün doyuracak yiyecek miktarına veya bunun parasal karşılığına eşittir. 2026 yılı için 1 günlük fidye 240 TL olarak belirlenmiştir.

Ramazan ayı boyunca bir kişinin oruç tutamadığı günler için ödemesi gereken fidye de aynı hesaplamaya göre yapılır. Örneğin:

1 günlük fidye: 240 TL

30 günlük fidye (Ramazan ayı boyunca bir kişi için): 240 TL × 30 = 7.200 TL

Bu miktar, sadece asgari ölçüdür; imkânı olanların daha fazla vermesi dinen teşvik edilir.

RAMAZAN FİTRESİ NE ZAMAN VERİLİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, fıtır sadakasının verilme zamanı esastır:

Ramazan Bayramı'nın birinci günü verilebilir.

Bayram namazından önce verilmesi daha faziletlidir ve müstehap kabul edilir.

Bayram günü veya daha sonra da verilebilir, ancak bayramdan sonraya bırakılması mekruhtur.

Şâfiî mezhebinde ise fitre, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır.

RAMAZAN FİTRESİ KİMLERE VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?

Fitre, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir. Şunlara dikkat edilmelidir:

Kendi anne, baba, dede, nineler, çocuk ve torunlara (usûl ve fürû) fitre verilemez.

Eşler birbirlerine fitre, zekât veya fidye veremez.

Bir fakire verilebileceği gibi, birden fazla fakire de dağıtılabilir; ancak bir kişiye verilen miktarın bir fitreden az olmaması gerekir.

Fitrenin amacı, fakirlerin bayram sevincine katılmasını sağlamak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmektir.

FİDYE VE FİTRE ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Fidye ve fitre arasındaki temel fark şudur:

Fitre: Ramazan Bayramı öncesi fakirlere verilmesi gereken farz bir sadakadır.

Fidye: Oruç tutamayan kişilerin, tutamadıkları her gün için vermesi gereken sadakadır.

Her ikisi de bir kişinin günlük yiyecek ihtiyacını karşılayacak miktarda hesaplanır ve dini literatürde sadaka-i fıtır kapsamında değerlendirilir.