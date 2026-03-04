2025 yılı itibarıyla konut, iş yeri veya diğer taşınmazlardan kira geliri elde eden mükellefler için kira gelir beyannamesi büyük önem taşıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından sunulan Hazır Beyan Sistemi, bu süreci elektronik ortamda hızlı ve güvenli bir şekilde yönetmeyi mümkün kılıyor. Peki, Kira gelir beyannamesi nedir? Kira beyannamesi nasıl, ne zaman verilir? Hazır Beyan Sistemi ile kira beyannamesini kimler vermek zorundadır? Detaylar...

KİRA GELİR BEYANNAMESİ NEDİR?

Kira gelir beyannamesi, Gelir Vergisi Kanunu'nda "gayrimenkul sermaye iradı" olarak tanımlanan kira gelirlerinin, Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) bildirilmesi işlemidir. Bu beyanname, mükelleflerin konut, iş yeri veya diğer taşınmazlardan elde ettikleri kira gelirlerini resmi olarak kayıt altına almasını sağlar.

2025 takvim yılında kira geliri elde edenler, belirlenen istisna ve beyan sınırlarını aşmaları durumunda kira gelir beyannamesi vermekle yükümlüdür. Beyanname, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sunduğu elektronik sistemler aracılığıyla hızlı ve güvenli bir şekilde hazırlanabilir ve onaylandığı anda resmi olarak verilmiş sayılır.

Kira gelir beyannamesi, vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi açısından kritik bir adım olup, gecikme veya eksik beyan durumunda ciddi mali yaptırımlar doğurabilir.

KİRA BEYANNAMESİ NASIL, NE ZAMAN VERİLİR?

2025 yılı kira gelirlerine ilişkin beyanname verme süreci, 1 Mart 2026 tarihinde başlamıştır. Mükellefler, beyannamelerini en geç 31 Mart 2026 tarihine kadar elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı'na sunmak zorundadır.

Beyan süreci şu adımlarla işler:

Hazır Beyan Sistemi veya Dijital Vergi Dairesi üzerinden sisteme giriş yapılır.

Önceden hazırlanmış beyanname kontrol edilir.

Gerekli düzenlemeler yapılır.

Elektronik ortamda onay verilir.

Beyanname onaylandığı anda resmi olarak verilmiş sayılır ve mükelleflerin yasal sorumlulukları başlamış olur.

ÖDEME TAKVİMİ

2025 yılı kira gelirlerine ilişkin hesaplanan gelir vergisi, iki taksit halinde ödenecektir:

Birinci taksit ve damga vergisi: 31 Mart 2026

İkinci taksit: 31 Temmuz 2026

Bu tarihlere uyulmaması durumunda gecikme faizi ve cezai işlemler uygulanabilir.

HAZIR BEYAN SİSTEMİ İLE KİRA BEYANNAMESİNİ KİMLER VERMEK ZORUNDADIR?

Hazır Beyan Sistemi, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından mükelleflerin kira gelir beyannamesini elektronik ortamda hızlı ve güvenli şekilde verebilmeleri için geliştirilmiştir. Sisteme giriş yapmak isteyen mükellefler, hazirbeyan.gib.gov.tr adresini kullanabilir veya Dijital Vergi Dairesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Kira gelir beyannamesini vermek zorunda olan mükellefler:

Konut kira geliri: 2025 yılı için yıllık 47.000 TL'yi aşan gelir elde edenler

İş yeri kira geliri: 2025 yılı için brüt 330.000 TL'yi aşan gelir elde edenler

Konut kira geliri istisnası yalnızca meskenlerden elde edilen kira gelirleri için geçerlidir. Birden fazla konuta ortak olanlar, hisseleri oranında ayrı ayrı istisnadan yararlanabilir. İş yeri kira gelirlerinde ise belirlenen 330.000 TL'lik beyan sınırı dikkate alınır; bu sınırı aşan gelirler için beyanname zorunludur.

GİDER İNDİRİMİ NASIL HESAPLANIR?

Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde safi kazanç iki yöntemle hesaplanabilir:

GÖTÜRÜ GİDER YÖNTEMİ

Konut kira gelirlerinde istisna düşüldükten sonra kalan tutarın %15'i gider olarak indirilebilir. Bu yöntem, basit ve hızlı hesaplama imkânı sunar.

GERÇEK GİDER YÖNTEMİ

Kanunda belirtilen ve belgelendirilen giderler, safi kazançtan düşülebilir. Ancak istisnaya isabet eden gider kısmı indirilemez. Belgeler, beyanname tarihinden itibaren 5 yıl süreyle saklanmak zorundadır.

Yeni düzenlemeye göre, kiraya verilen konutlara ilişkin borç faizlerinin gayrisafi irattan indirilmesine son verilmiştir; yalnızca iş yeri kira gelirleri için faiz gideri indirimi uygulanacaktır. Konut olarak kiraya verilen bir gayrimenkul için iktisap bedelinin %5'inin beş yıl süreyle indirimi uygulaması ise değişmemiştir.

BEYAN ETMEMENİN CEZASI VAR MI?

Kira gelirinin süresinde beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, 47.000 TL'lik istisna uygulanmaz ve vergi dairesi tarafından cezalı tarhiyat yapılabilir.

Ayrıca, kira tahsilat ve ödemelerinin banka veya posta idareleri aracılığıyla belgelenmesi zorunludur. Bu yükümlülüğe uymayan mükelleflere, her işlem için tutarın %10'u oranında özel usulsüzlük cezası uygulanır.