Kira beyannamesi için son gün ne zaman? Kira gelir beyannamesi nasıl ödenir, ödenmezse ne olur?

Kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri için 2025 yılı beyannameleri ve ödemeleri, hem yurt içindeki hem de gurbetçi mükellefler için kritik önem taşıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kira gelirleri için beyannamelerin zamanında verilmesini ve vergilerin doğru şekilde ödenmesini yakından takip ediyor. Peki, kira beyannamesi için son gün ne zaman? kira gelir beyannamesi nasıl ödenir? İşte kira beyannamesi süreciyle ilgili merak edilen tüm detaylar.

KİRA BEYANNAMESİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Kira geliri elde eden mülk sahiplerinin beyannamelerini zamanında vermesi yasal bir zorunluluk. 2025 yılı itibarıyla:

Konuttan kira geliri: Yıllık 47 bin liranın üzerinde kira alan mülk sahipleri

İş yerinden kira geliri: Yıllık 330 bin liranın üzerinde kira geliri elde edenler

Gelir vergisi beyannamesi vermekle yükümlü. Beyannameler 31 Mart 2026 tarihine kadar GİB’e iletilmelidir.

Geçerli tarihleri kaçıranlar için özel usulsüzlük cezası ve vergi ziyaı cezası uygulanır. Ayrıca, beyannamenin süresinde verilmemesi durumunda ek cezai işlemler gündeme gelebilir.

KİRA GELİR BEYANNAMESİ NASIL ÖDENİR?

Kira gelir vergisi, mülk sahibinin beyanına dayanarak ödenir ve iki eşit taksit halinde yapılabilir:

1. Taksit: 31 Mart 2026

2. Taksit: 31 Temmuz 2026

Ödeme yöntemleri oldukça esnek ve dijitalleşmiş durumda:

Dijital Vergi Dairesi veya GİB Mobil Uygulaması üzerinden ödeme

Anlaşmalı bankalar aracılığıyla banka/kredi kartı veya havale ile ödeme

Vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri üzerinden ödeme

Yabancı ülkelerdeki bankaların kartları ile ödeme

Bu yöntemler, mükelleflerin ödemelerini hem pratik hem de güvenli bir şekilde yapabilmesini sağlıyor.

KİMLERİN BEYANNAME DOLDURMA ZORUNLULUĞU BULUNUYOR?

2025 yılı için kira geliri beyannamesi vermek zorunda olan mülk sahipleri şunlardır:

Ayrıca, birden fazla kişinin ortak olarak sahip olduğu gayrimenkullerde, her kişi kendi hissesine düşen kira gelirini ayrı ayrı beyan etmek zorundadır.

KİRA BEYANNAMESİ NASIL DOLDURULACAK?

Beyanname süreci tamamen dijital olarak da yapılabilir:

Hazır Beyanname Sistemi: gib.gov.tr adresinden online olarak erişim

Dijital Vergi Dairesi: Hazır beyana ulaşma ve doldurma imkânı

Vergi daireleri: Geleneksel yöntemle beyannamenin verilmesi

Bu seçenekler, mükelleflerin hem kolay hem de hatasız beyanname doldurmasını sağlıyor.

GEÇMİŞ VE GELECEK YILLARA AİT KİRA GELİRLERİNDE BEYAN

Kira gelirlerinin hangi yılın geliri olarak sayılacağı önemli bir noktadır:

Geçmiş yıllar için tahsil edilen kira: Tahsil edildiği yılın hasılatı olarak beyan edilir

Gelecek yıllara ait peşin kira: Ödeme yapılan yılın değil, ilgili olduğu yılın geliri olarak beyan edilir

Bu düzenleme, kira gelirlerinin doğru döneme dağıtılmasını sağlar ve vergi hesaplamalarında hataları önler.

GURBETÇİLERİN KİRA BEYANNAMESİ ZORUNLULUĞU

Yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, mavi kartlılar ve yabancı kimlik numarası sahibi yabancılar için de beyanname zorunluluğu vardır. Beyannameler şunlar aracılığıyla gönderilebilir:

Dış temsilciliklerden e-Devlet şifresi temini

Hazır Beyan Mobil Uygulaması üzerinden cep telefonundan gönderim

Bu sayede yurtdışında yaşayan mükellefler de süreçten eksiksiz faydalanabilir.

BEYANNAME VERİLMEZSE NE OLUR?

Beyanname süresi içinde verilmezse:

Özel usulsüzlük cezası kesilir

Verginin süresinde tahakkuk ettirilmemesi durumunda verginin bir katı kadar vergi ziyaı cezası uygulanır

Gelir İdaresi Başkanlığı, yapay zekâ destekli analiz sistemleri ve Mekansal Veri Analizi (MEVA) Projesi ile eksik veya düşük beyanları yakından takip ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eksik veya hiç yapılmayan beyannamelerin ileride ciddi mali yaptırımlara yol açabileceğini belirtti.