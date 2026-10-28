Kars Spor Antalyaspor CANLI İZLE: Kars Spor Antalyaspor maçı hangi kanalda, CANLI nereden izlenir?

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Kars 36 Spor ile Antalya spor karşı karşıya geliyor. Kupada tur mücadelesini canlı takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın yayın saati ve kanal bilgilerini araştırıyor. 28 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak Kars 36 Spor-Antalya spor maçının canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Kars Spor Antalya spor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Detaylar...

KARS 36 SPOR ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kars 36 Spor-Antalya spor karşılaşması, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur kapsamında A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Maçı televizyondan takip edemeyen futbolseverler, A Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın ekranını kullanabilecek.

KARS 36 SPOR ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE!

Kars 36 Spor-Antalya spor maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı A Spor'un televizyon yayını üzerinden takip edebilir. İnternet üzerinden izlemek isteyenler ise kanalın resmî canlı yayın sayfasına erişebilir. Yayın için resmî kanalların tercih edilmesi gerekiyor.

KARS 36 SPOR ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

KARS 36 SPOR ANTALYASPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Kars 36 Spor-Antalya spor maçı A Spor'dan şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, karşılaşmayı herhangi bir ücretli spor paketi satın almadan kanalın televizyon yayını üzerinden izleyebilecek.

KARS 36 SPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kars 36 Spor ile Antalyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçı, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşma, kupada bir üst tura yükselme mücadelesine sahne olacak.