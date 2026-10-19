Karagümrük Keçiörengücü maçı hangi kanalda, Karagümrük Keçiörengücü nereden CANLI izlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Karagümrük Keçiörengücü nereden CANLI izlenir sorusunun yanıtı netleşti. Karşılaşmayı internetten takip etmek isteyenler TRT'nin dijital platformu tabii'deki tabii Spor 6 kanalını, televizyondan izlemek isteyenler ise beIN Sports 2'yi tercih edebilecek. İki takım da ligde üst sıralara tutunmak için 3 puan arayacak. Karagümrük - Keçiörengücü maçı şifresiz mi? Tüm detaylar haberimizde…

KARAGÜMRÜK KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karagümrük - Keçiörengücü maçı, tabii Spor 6 ve beIN Sports 2 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'in yayıncı kuruluşları, karşılaşmayı hem dijital platformda hem de televizyonda futbolseverlerle buluşturacak.

KARAGÜMRÜK KEÇİÖRENGÜCÜ NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı internetten izlemek isteyenler, TRT'nin dijital platformu tabii'deki tabii Spor 6 kanalı üzerinden maça ulaşabiliyor. tabii'ye internet tarayıcısı, mobil uygulama ve akıllı TV uygulamaları aracılığıyla erişilebiliyor. Maçı televizyondan takip etmek isteyenler ise beIN Sports 2'ye Digiturk'te 78. kanal üzerinden ulaşabiliyor. Kanal numaraları zaman içinde değişebildiğinden, izleyicilerin maç öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

KARAGÜMRÜK KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karagümrük - Keçiörengücü maçı, karasal yayın yapan şifresiz bir televizyon kanalında yayınlanmayacak. Karşılaşma, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten izlenebilecek. beIN Sports 2 yayını için ise beIN Sports aboneliği ya da beIN Sports kanallarını içeren bir platform paketine sahip olmak gerekiyor. Futbolseverlerin yasa dışı yayın sitelerinden uzak durması ve yalnızca resmi yayın kaynaklarını tercih etmesi öneriliyor.

KARAGÜMRÜK KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'de oynanacak Karagümrük - Keçiörengücü maçı, bugün, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

KARAGÜMRÜK KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Fatih Karagümrük'ün iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyum, Türkiye'nin en büyük kapasiteli arenaları arasında yer alıyor.

KARAGÜMRÜK VE KEÇİÖRENGÜCÜ'NÜN HEDEFİ 3 PUAN

Fatih Karagümrük, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmada galibiyet alarak Trendyol 1. Lig'deki üst sıralar mücadelesinde önemli bir adım atmayı hedefliyor. Ankara ekibi Keçiörengücü ise zorlu İstanbul deplasmanından puanla dönmenin peşinde olacak.