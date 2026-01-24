Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük ile Galatasaray arasındaki heyecan verici karşılaşma, 24 Ocak 2026 tarihinde gerçekleşecek. Bu mücadele, futbolseverler için oldukça önemli bir maç olma özelliği taşıyor. Peki, Karagümrük Galatasaray maçı saat kaçta? Karagümrük Galatasaray maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Detaylar haberimizde...

KARAGÜMRÜK GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Karagümrük'ün ev sahipliğinde oynanacak olan bu karşılaşma, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Maçın başlama saati ise 20:00 olarak belirlenmiş durumda.

İki takımın da zirveye oynaması açısından bu maç oldukça kritik bir öneme sahip. Galatasaray, liderlik mücadelesini sürdürürken; Fatih Karagümrük ise ligde daha üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Taraftarlar, bu büyük derbiyi sabırsızlıkla bekliyor.

KARAGÜMRÜK GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Karagümrük ve Galatasaray arasındaki bu önemli Süper Lig karşılaşması, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, büyük bir heyecanla bekledikleri bu maçı, beIN Sports'un kaliteli yayın hizmetiyle izleyebilecekler. beIN Sports 1 kanalını izleyerek, Galatasaray ve Karagümrük'ün sahadaki mücadelesine tanıklık edebilirsiniz.

Ayrıca, beIN Sports platformu üzerinden maçın tekrarlarını ve özel analizleri de izleme imkânınız bulunuyor. Bu kanal, Türk futbolunun önemli organizasyonlarını ve Süper Lig maçlarını izlemek isteyen futbolseverler için her zaman güvenilir bir tercih olmuştur.

KARAGÜMRÜK GALATASARAY MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Fatih Karagümrük ile Galatasaray arasındaki maç, beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak olmasıyla birlikte, internette de izlenebilecek. beIN Sports'un dijital platformu olan beIN CONNECT üzerinden, maçı mobil cihazlarınızdan veya bilgisayarınızdan izleyebilirsiniz. Ayrıca, beIN Sports'un resmi web sitesi ve mobil uygulamaları aracılığıyla da karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.

Maçın canlı yayınını izlemek isteyenler için bir başka alternatif ise, bazı televizyon sağlayıcılarının sunduğu TV+, D-Smart gibi platformlar üzerinden maç yayınını izlemek. Bu seçenekler de izleyicilere canlı izleme imkanı sunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

FATİH KARAGÜMRÜK:

Grbic (Kaleci)

Esgaio, Muhammed, Balkovec, Çağtay (Defans)

Berkay Özcan, Doh (Orta saha)

Serginho, Larsson, Barış Kalaycı (Hücum)

Tiago (Forvet)

GALATASARAY:

Uğurcan (Kaleci)

Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren (Defans)

İlkay, Torreira, Sané (Orta saha)

Sara, Barış, Osimhen (Hücum)

Her iki takım da bu kritik maçta en güçlü kadrolarıyla sahada yer alacak. Karagümrük, iç sahada avantajlı olmanın peşinde olurken, Galatasaray ise deplasmanda 3 puan hedefliyor. Bu kadrolar, her iki takımın da oyun stratejilerinin belirleyicisi olacak.

GALATASARAY İLE FATİH KARAGÜMRÜK 22. RANDEVUDA

Süper Lig'de bugün oynanacak olan Karagümrük - Galatasaray maçı, bu iki takımın tarihindeki 22. randevu olacak. Geride kalan 21 maçta Galatasaray, rakibine karşı önemli bir üstünlük kurmuş durumda. Sarı-kırmızılı takım 14 galibiyet alırken, Karagümrük sadece 2 kez galip gelebildi. Diğer 5 maç ise berabere sonuçlandı.

Galatasaray, bu maçlarda toplam 42 gol atarken, Karagümrük ise rakibine sadece 18 golle karşılık verebildi. Bu da sarı-kırmızılıların, rekabette ne denli üstün bir performans sergilediklerini gözler önüne seriyor.

FATİH KARAGÜMRÜK'ÜN EV SAHİPLİĞİNDEKİ MAÇLAR

Galatasaray, Fatih Karagümrük'ün ev sahipliğindeki maçlarda da genellikle üstün bir performans sergilemiş durumda. Karagümrük'ün sahasında oynanan 10 Süper Lig maçında Galatasaray 6 galibiyet alırken, 2 maçta berabere kaldı ve yalnızca 2 maçta mağlup oldu.

Bu maçlarda Galatasaray, rakibinin sahasında toplamda 22 gol atarken, 11 gol de kalesinde gördü. Bu istatistikler, sarı-kırmızılıların deplasmanda da ne kadar güçlü bir performans sergilediğini ve Karagümrük karşısında genellikle üstün olduğunu gösteriyor. Ancak Karagümrük'ün de sahasında büyük bir mücadele sergileyerek sürpriz yapma potansiyeli yüksek.