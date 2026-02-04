Kante'nin uçağı nerede, İstanbul'a geldi mi? Kante'nin uçağı ne zaman inecek?

N'Golo Kanté transferinde sona gelinirken, gözler yıldız futbolcunun İstanbul yolculuğuna çevrildi. Sarı-lacivertli taraftarlar, "Kanté'nin uçağı nerede?", "İstanbul'a geldi mi?" ve "Uçak ne zaman inecek?" sorularına yanıt ararken; kulüp kaynaklarından gelen bilgiler ve havalimanı hareketliliği büyük bir merakla takip ediliyor. Kanté'nin İstanbul'a iniş saati ve karşılamaya dair tüm gelişmeler, futbol gündeminin en sıcak başlıkları arasında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

N'GOLO KANTE İSTANBUL'A NE ZAMAN GELİYOR?

Al-Ittihad kulübünün N'Golo Kanté için paylaştığı resmî veda mesajının ardından transfer süreci fiilen tamamlandı. Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Fransız yıldızın 4 Şubat Çarşamba günü öğle saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Kanté'nin sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile resmî sözleşmeye imza atması planlanıyor. Bu gelişme, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

Transfer sürecinin kısa sürede sonuçlanmasında, oyuncunun net tavrının belirleyici olduğu ifade ediliyor. İngiltere ve Fransa basınında yer alan haberlerde, Kanté'nin Al-Ittihad ile antrenmanlara çıkmak istemediği ve Fenerbahçe'ye transfer olmak için yönetime açık şekilde talepte bulunduğu aktarıldı. Tüm bu gelişmeler, İstanbul'a geliş sürecini hızlandıran önemli faktörler arasında yer aldı.

KANTE TRANSFERİ BİTTİ Mİ?

Evet, N'Golo Kanté transferi resmiyet kazandı. İlk etapta sistemsel ve hukuki bazı pürüzler nedeniyle askıya alınan süreç, kulüpler arasında yapılan yoğun görüşmelerin ardından çözüme ulaştı. Suudi Arabistan basınında "son dakika" ibaresiyle paylaşılan haberlerde, Al-Ittihad ile Fenerbahçe'nin tüm detaylarda anlaşma sağladığı vurgulandı.

Aynı süreçte Fransız basınının güvenilir kaynaklarından Foot Mercato da tarafların yeniden masaya oturduğunu ve kısa süre içinde anlaşmaya vardığını duyurdu. Saatler sonra yapılan resmî açıklamalarla birlikte transferin tamamlandığı kesinlik kazandı.

Anlaşma detaylarına göre; Fenerbahçe, Al-Ittihad ile Youssef En-Nesyri ve 4 milyon Euro karşılığında el sıkıştı. Kısa süreli bir belirsizlik yaşansa da, tarafların uzlaşmasıyla transfer mutlu sonla tamamlandı. Al-Ittihad kulübü, Kanté ile yolların ayrıldığını resmen açıklayarak süreci kapattı.

N'GOLO KANTE FENERBAHÇE'DE!

N'Golo Kanté'nin Fenerbahçe'ye transferi kulüp tarafından resmen duyuruldu. En-Nesyri'nin Al-Ittihad'a transferinin açıklanmasının hemen ardından, sarı-lacivertli kulüp de Kanté hamlesini kamuoyuna bildirdi. Böylece uzun süredir konuşulan transfer zinciri eksiksiz şekilde tamamlanmış oldu.

Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları bulunan tecrübeli orta saha oyuncusunun, Fenerbahçe'nin orta sahasına büyük güç katması bekleniyor. Kanté'nin İstanbul'a gelişi ve yapılacak resmî açıklamalar, futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.