KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU 2026: Erken emeklilik Meclis'e geldi mi, ne zaman çıkacak? Kademeli emeklilik tablosu prim ve gün sayısı açıklandı mı?

Kademeli (erken) emeklilik düzenlemesine ilişkin gelişmeler milyonlarca sigortalı tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanamayan vatandaşlar, kademeli emeklilik düzenlemesinin yasalaşıp yasalaşmayacağını araştırıyor. Peki, 2026 Erken emeklilik Meclis'e geldi mi, ne zaman çıkacak? Kademeli emeklilik tablosu prim ve gün sayısı açıklandı mı? Detaylar...

KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU 2026

Kademeli emeklilik konusunda kamuoyunda en çok merak edilen başlıklardan biri de "Kademeli emeklilik tablosu" oluyor.

Bugüne kadar resmi makamlar tarafından yürürlüğe giren veya kabul edilen yeni bir kademeli emeklilik tablosu açıklanmış değil. Kamuoyunda konuşulan tablo ise daha önce Meclis gündemine taşınan öneriler kapsamında yer alan taslak niteliğindeki düzenlemelerden oluşuyor.

Söz konusu öneriye göre;

2020 öncesinde sigortalı olanların 7000 ve 7200 prim günü esas alınarak,

Erkeklerin 47,

Kadınların ise 45 yaşında emekli olabilmesi öneriliyor.

Taslakta ayrıca;

2021 yılında sigortalı olan erkekler için emeklilik yaşının 48,

Kadınlar için ise 46 olması,

Sigortalılık başlangıç yılı ilerledikçe emeklilik yaşının kademeli şekilde artırılarak 65 yaşına kadar çıkması öngörülüyor.

Ancak bu tablo herhangi bir resmi düzenleme niteliği taşımıyor. Yasal olarak yürürlüğe girmiş bir kademeli emeklilik sistemi bulunmuyor.

ERKEN EMEKLİLİK MECLİS'E GELDİ Mİ?

Kademeli emekliliğe ilişkin düzenleme talebi geçtiğimiz aylarda muhalefet tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teklif olarak sunuldu.

Ancak söz konusu teklif Meclis'te kabul edilmedi ve yasalaşmadı.

Bu nedenle bugün itibarıyla kademeli emekliliği yürürlüğe sokan herhangi bir kanun bulunmuyor. Meclis'ten geçen yeni bir düzenleme ya da Resmi Gazete'de yayımlanan bir karar da bulunmuyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?

"Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak?" sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Mevcut durumda kademeli emekliliğin yürürlüğe gireceğine ilişkin açıklanmış resmi bir tarih bulunmuyor.

Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan, 22 Nisan 2026 tarihli köşe yazısında okuyucularından gelen yoğun sorular üzerine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Doğan, hemen her gün "Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kamunun gündeminde mi?" şeklinde sorular aldığını ifade etti.

Yazısında ayrıca kamuoyunda kademeli emeklilik konusunda önemli bir kavram karmaşası yaşandığını belirterek, birçok kişinin bu uygulamayı doğrudan erken emeklilik olarak değerlendirdiğini aktardı.

2023 yılında yürürlüğe giren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle birlikte 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi bulunan ve gerekli şartları sağlayan milyonlarca kişi emeklilik hakkı elde etti.

Noyan Doğan'ın aktardığı bilgilere göre iki yıllık süreçte yaklaşık 2,6 milyon kişi EYT kapsamında emekli oldu ve şartları sağlayanların emeklilik işlemleri devam ediyor.

Doğan'ın yazısında dikkat çekilen bir diğer nokta ise EYT sonrasında oluşan yeni mağduriyet tartışmaları oldu.

Buna göre;

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar EYT'den yararlanırken,

9 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar düzenleme dışında kaldı.

Bu durum nedeniyle aynı yaş grubundaki çalışanlar arasında yalnızca sigorta başlangıç tarihine bağlı olarak emeklilik yaşında 17 ila 20 yıl arasında fark oluştuğu ifade ediliyor.

Yazıda ayrıca, bu kapsamda hak talebinde bulunan çalışanların dernekleştiği ve Kademeli Emeklilik Federasyonu çatısı altında faaliyet yürüttüğü bilgisine de yer verildi.

KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU BELLİ OLDU MU?

Hayır.

Bugün itibarıyla resmi kurumlar tarafından açıklanan, yürürlüğe giren veya kesinleşen yeni bir kademeli emeklilik tablosu bulunmuyor.

Kamuoyunda dolaşan tablolar, daha önce gündeme gelen tekliflerde yer alan önerilerden oluşuyor.

Resmi makamlar tarafından kabul edilen yeni bir yaş tablosu veya prim tablosu yayımlanmış değil.

KADEMELİ EMEKLİLİK PRİM VE GÜN SAYISI AÇIKLANDI MI?

Kademeli emeklilik kapsamında uygulanacak prim gün sayısı ve yaş şartlarına ilişkin resmi olarak yürürlüğe giren bir düzenleme bulunmuyor.

Noyan Doğan'ın köşe yazısında yer verdiği bilgilere göre, kademeli emeklilik talebinde bulunan kesim;

Sigorta başlangıç tarihine bağlı keskin yaş farklılıklarının giderilmesini,

Emeklilik yaşının prim gün sayısının tamamlandığı tarihe göre belirlenmesini,

Yaş şartının kademeli ve öngörülebilir hale getirilmesini talep ediyor.

Öneriler arasında;

8 Eylül 1999 ile Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanların 7000 prim günü ile emekliliğe hak kazanması,

Emeklilik yaşının sigortalılık başlangıç tarihine göre kademeli uygulanması gibi düzenlemeler yer alıyor.

Ancak bu öneriler şu an itibarıyla yasalaşmış hükümler değil. Resmi olarak açıklanan yeni prim günü veya yaş şartı bulunmuyor. Bu nedenle mevcut emeklilik uygulamaları yürürlükteki sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde uygulanmaya devam ediyor.