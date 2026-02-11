Haberler

Kabine değişti mi, hangi bakanlar değişti?

Kabine değişti mi, hangi bakanlar değişti?
Güncelleme:
Kabine değişikliği gündemde. Peki, hangi bakanlar görevden alındı ve hangi isimler yeni kabinede yer aldı? Son yapılan revizyonla birlikte ekonomi, sağlık ve dış politika gibi kritik alanlarda görev yapan bakanlar değişti. Detaylar ve yeni atamalar için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

Son kabine değişikliğiyle birlikte birçok bakan koltuğunu kaybetti veya görev değişikliği yaşadı. Kabine değişti mi, hangi bakanlar değişti sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte yeni kabinede görev alan isimler ve önemli atamalarla ilgili tüm ayrıntılar.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA ERZURUM VALİSİ MUSTAFA ÇİFTÇİ ATANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya görevden alındı. Yerlikaya'nın yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi getirildi. Bu atama ile Mustafa Çiftçi, ülkenin iç güvenliği ve yönetiminden sorumlu bakan olarak göreve başladı.

Kabine değişti mi, hangi bakanlar değişti?

ADALET BAKANLIĞINDA YENİ ATAMA: AKIN GÜRLEK GÖREVDE

Kabinede yapılan kritik değişiklikler kapsamında, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç görevden alındı. Yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek getirildi. Bu değişiklik, adalet sistemindeki yönetim kadrosunda önemli bir güncelleme olarak dikkat çekiyor.

HANGİ AKANLAR DEĞİŞTİ

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile İçişleri Bakanlığı'nda önemli bir değişiklik yapıldı. Daha önce görevde olan Ali Yerlikaya görevden alınırken, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi yeni İçişleri Bakanı olarak atandı. Bu atama ile Mustafa Çiftçi, ülkenin iç güvenliği ve yönetiminden sorumlu üst düzey görevini devralmış oldu.

Akın Gürlek

Kabinede gerçekleştirilen kritik değişikliklerden biri de Adalet Bakanlığı'nda yaşandı. Yılmaz Tunç görevden alınırken, yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek getirildi. Bu değişiklik, adalet sisteminin yönetim kadrosunda önemli bir yenilenmeye işaret ediyor.

Mustafa Çiftçİ

