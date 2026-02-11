Son kabine değişikliğiyle birlikte birçok bakan koltuğunu kaybetti veya görev değişikliği yaşadı. Kabine değişti mi, hangi bakanlar değişti sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte yeni kabinede görev alan isimler ve önemli atamalarla ilgili tüm ayrıntılar.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA ERZURUM VALİSİ MUSTAFA ÇİFTÇİ ATANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya görevden alındı. Yerlikaya'nın yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi getirildi. Bu atama ile Mustafa Çiftçi, ülkenin iç güvenliği ve yönetiminden sorumlu bakan olarak göreve başladı.

ADALET BAKANLIĞINDA YENİ ATAMA: AKIN GÜRLEK GÖREVDE

Kabinede yapılan kritik değişiklikler kapsamında, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç görevden alındı. Yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek getirildi. Bu değişiklik, adalet sistemindeki yönetim kadrosunda önemli bir güncelleme olarak dikkat çekiyor.

HANGİ AKANLAR DEĞİŞTİ

Akın Gürlek

Mustafa Çiftçİ