Jota neden öldü, Diogo Jota ne zaman öldü?

Genç yaşta hayata gözlerini yuman Jota’nın vefat haberi, uzun zaman sonra tekrar sosyal medyada ve spor sitelerinde kısa sürede en çok konuşulan gündem maddesi haline geldi. Henüz kariyerinin başında olan bir sporcunun ani kaybı, futbol kulüplerini ve takım arkadaşlarını gözyaşlarına boğarken, internet dünyasında da "Jota ne zaman öldü, cenaze töreni ne zaman yapılacak ve ölümünün ardındaki gerçek ne?" sorguları hız kazandı. Futbol dünyasını hüzne boğan acı kaybın yaşandığı tarihe, kulübünden yapılan resmi taziye mesajlarına ve genç futbolcunun ölümüne dair merak edilen tüm detaylara haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

DIOGO JOTA NE ZAMAN ÖLDÜ?

Liverpool'un ve Portekiz futbolunun dünyaca ünlü yıldızı Diogo Jota, 3 Temmuz 2025 tarihinde henüz 28 yaşındayken hayata gözlerini yummuştur. Yıldız futbolcunun çok genç yaşta, kariyerinin en verimli döneminde gelen bu ani vefatı, sadece taraftarları değil tüm dünya genelindeki sporseverleri derin bir yasa boğmuştur.

PORTUKAL'LI YILDIZ DIOGO JOTA NEDEN ÖLDÜ?

Yıldız forvet Diogo Jota ve erkek kardeşi André Silva, İspanya’nın Zamora kenti yakınlarında sabaha karşı meydana gelen çok feci bir trafik kazasında hayatlarını kaybetmişlerdir. Gece saatlerinde seyir halindeyken yaşanan bu korkunç araba kazasının ardından acil servis ekipleri hızla müdahale etse de, genç futbolcu ve kardeşi aldıkları ağır yaralar sebebiyle kurtarılamamıştır. Yaşanan bu trajik kaza, futbol dünyasının en acı günlerinden biri olarak kayıtlara geçmiştir.

FUTBOL DÜNYASI YASA BOĞULDU: 20 NUMARALI FORMA EMEKLİ EDİLDİ

Diogo Jota’nın vefatının ardından hem eski kulübü Wolverhampton Wanderers hem de formasını terlettiği Liverpool kulübü taziye mesajları yayınlamıştır. Liverpool kulübü, yıldız oyuncunun anısını ölümsüzleştirmek adına 20 numaralı formayı tüm seviyelerde emekli ettiğini açıklamıştır. Jota'nın vefatından sonra Anfield Road stadyumunun önü, taraftarların bıraktığı çiçekler, atkılar ve anı defterleriyle adeta bir anıt alanına dönüştürülmüştür.

PORTEKİZ MİLLİ TAKIMINDAN DUYGUSAL AMBLEM VE SAYGI DURUŞU

Diogo Jota'nın ani kaybı, Portekiz Milli Takımı'nı da derinden etkilemiştir. Takım arkadaşları ve yakın dostu Cristiano Ronaldo liderliğindeki Portekiz kadrosu, katıldıkları turnuvalarda ve çıktıkları yeşil saha mücadelelerinde Jota'yı unutmamış; antrenmanlarda ve maçlarda onu onurlandıran özel anma bileklikleri takarak eski takım arkadaşlarının hatırasını yaşatmışlardır. Portekiz teknik direktörü Roberto Martinez, Jota'yı her zaman ekiplerinin "27. oyuncusu ve görünmez gücü" olarak anacaklarını belirterek futbol dünyasını duygulandıran açıklamalara imza atmıştır.