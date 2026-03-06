İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI EKRANI: İzmir TOKİ kura sonuçları ve hak sahipleri (asil-yedek) isim listesi nereden öğrenilir?

İzmir'de sosyal konut hayali kuran binlerce vatandaşın merakla beklediği an geldi. 6 Mart 2026 Cuma günü Bornova Kültür Sanat Merkezi Nejdet Aydın Salonu'nda yapılan TOKİ kura çekilişi ile İzmir'in Merkez ve çevre ilçelerinde inşa edilecek konutların hak sahipleri netleşti. Peki, İzmir TOKİ kura sonuçları ve hak sahipleri (asil-yedek) isim listesi nereden öğrenilir? Detaylar...

İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI EKRANI

İzmir'de sosyal konut hayali kuran vatandaşlar için merakla beklenen an geldi. 6 Mart 2026 Cuma günü, Bornova Kültür Sanat Merkezi Nejdet Aydın Salonu'nda yapılan TOKİ kura çekilişi ile İzmir'in Merkez ve çevre ilçelerinde inşa edilecek konutların hak sahipleri netlik kazandı. Bu yazımızda İzmir TOKİ kura sonuçları ekranı ve hak sahiplerinin nasıl öğrenileceği konusuna dair tüm detayları bulabilirsiniz.

İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

İZMİR TOKİ KURA SONUÇLARI VE HAK SAHİPLERİ (ASIL-YEDEK) İSİM LİSTESİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ İzmir kura çekilişi tamamlandıktan sonra hak sahiplerinin isim listesi iki ana resmi kanal üzerinden açıklanmaktadır:

1. TOKİ RESMİ İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN SORGULAMA

TOKİ'nin resmi internet sitesi www.toki.gov.tr üzerinden, kura çekilişi sonuçları ilan edilmektedir. Hak sahipleri, bu platforma giriş yaparak asil ve yedek listelerini görebilirler. Site üzerinden yapılan sorgulama, güncel ve güvenilir bilgi sağlaması açısından ilk tercih olmalıdır.

2. E-DEVLET KAPISI İLE HAK SAHİPLİĞİ KONTROLÜ

E-Devlet kapısı www.turkiye.gov.tr üzerinden de İzmir TOKİ kura sonuçları sorgulanabilir. Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını hızlı bir şekilde kontrol edebilirler. Bu yöntem özellikle yoğun erişim durumlarında alternatif olarak tercih edilebilir.

İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ DETAYLARI

İzmir'de yapılacak TOKİ sosyal konut projeleri kapsamında Merkez, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Güzelbahçe, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar, Selçuk ve Urla ilçelerine konutlar yapılacak. 6 Mart 2026 Cuma günü saat 15.00'te başlayan kura çekilişi, şeffaf ve adil bir şekilde gerçekleştirildi.