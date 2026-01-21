TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı il il devam ederken, İstanbul için merak büyük. Son açıklanan çekiliş takviminde İstanbul yer almadı ve kentte başvuru yapan yaklaşık 100 bin vatandaş, kura tarihinin ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman? İstanbul TOKİ başvuru sonuçları açıklandı mı, nihai liste yayımlandı mı? Detaylar haberimizde.

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Güncel bilgilere göre, TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri 29 Aralık 2025'ten itibaren başlamış olup, büyük çoğunluğu Şubat 2026 sonuna kadar tamamlanacak. İstanbul'a ayrılan 100 bin konut için en yoğun başvuru alındığından, kura çekilişi Mart ayına bırakıldı.

Birçok kaynağa göre, İstanbul kuralarının 9-12 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Kura takvimi aşamalı olarak güncelleniyor ve İstanbul gibi büyük iller sona doğru sıralanıyor. Resmi duyurular için TOKİ'nin internet sitesi (toki.gov.tr) ve e-Devlet üzerinden düzenli takip edilmesi öneriliyor.

Kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan hemen sonra proje bazında ilan edilecek. Başvuru sahipleri süreci heyecanla beklerken, hak sahiplerinin belirlenmesinin ardından sözleşme aşamasına geçileceği belirtiliyor.

İSTANBUL TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İstanbul'da TOKİ başvurusunda bulunan on binlerce kişi, sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Güncel bilgilere göre, 500 bin sosyal konut projesinde İstanbul için başvuru sonuçları henüz açıklanmadı.

TOKİ, başvuru süreçlerinde her il için ayrı çekiliş takvimi uyguluyor ve İstanbul, büyük nüfus ve yoğun başvuru nedeniyle diğer illere göre daha geç açıklanıyor. Kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan hemen sonra ilan edilecek ve hak sahipleri resmi duyurular üzerinden bilgilendirilecek.

Başvuru sahiplerinin, sürecin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü ve herhangi bir belirsizlik olmadan hak sahiplerinin belirleneceğini bilmesi önem taşıyor.

İSTANBUL TOKİ NİHAİ LİSTE YAYIMLANDI MI?

500 bin sosyal konut projesinde İstanbul TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayınlanmadı. Nihai liste, kura çekimi tamamlandıktan sonra TOKİ tarafından ilan edilecek.

Kura süreci ve nihai liste açıklama takvimi, başvuru yapan vatandaşlar için kritik önem taşıyor. İstanbul gibi büyük illerde kura ve liste açıklamaları genellikle projenin son aşamasına bırakılıyor. Bu nedenle başvuru sahiplerinin, TOKİ'nin resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden düzenli olarak bilgilere ulaşması gerekiyor.

İSTANBUL'DA TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul'daki TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında konut fiyatları, konut tipi ve metrekareye göre farklılık gösteriyor.

55 METREKARE 1+1 KONUT: 1 milyon 950 bin TL

Peşinat: %10 (195 bin TL)

Vade: 240 ay

Aylık taksit: 7 bin 313 TL

65 METREKARE 2+1 KONUT: 2 milyon 450 bin TL

Peşinat: %10 (245 bin TL)

Vade: 240 ay

Aylık taksit: 9 bin 188 TL

80 METREKARE 2+1 KONUT: 2 milyon 950 bin TL

Peşinat: %10 (295 bin TL)

Vade: 240 ay

Aylık taksit: 11 bin 63 TL

Bu fiyatlandırmalar, İstanbul'daki konut ihtiyacına uygun şekilde planlanan sosyal konut projesinin avantajlarını ve ödeme kolaylıklarını ortaya koyuyor.

İSTANBUL TOKİ ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

İstanbul TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde ödemeler, konut tipine göre belirlenen peşinat ve vade planına göre gerçekleşecek.

Ödeme planı, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyi kapsıyor.

Aylık taksitler, konut tipine göre 7 bin 313 TL ile 11 bin 63 TL arasında değişiyor.

TOKİ, başvuru sahiplerinin ödeme süreçlerini takip edebileceği ve taksit bilgilerini öğrenebileceği dijital altyapıyı sunuyor.

Başvuru sahiplerinin, sözleşme aşamasında kendilerine sunulacak ödeme planını dikkatle incelemesi ve bütçelerine uygun şekilde hareket etmesi öneriliyor.