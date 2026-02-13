İstanbul'da toplu taşımaya zam mı geldi? Yeni akbil ücretleri belli oldu mu, otobüs, minibüs, taksi, Marmaray, metro, metrobüs ücreti ne kadar oldu?

İstanbul'da toplu taşıma kullanıcıları için kritik bir gelişme ortaya çıktı. Otobüs, metro, metrobüs, minibüs, taksi ve Marmaray ücretlerine yapılacak olası zam, vatandaşların gündeminde ön plana çıktı. Yeni tarifelerin ne kadar olacağı ve zam tarihine dair merak edilen tüm ayrıntılar haberin devamında…

AYLIK ABONMAN ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Mavi Kart aylık abonman ücreti, yapılan %20'lik zam sonrası 2.748 TL'den 3.298 TL'ye yükseldi. Bu artış, düzenli toplu taşıma kullanan vatandaşların bütçelerini doğrudan etkilerken, özellikle öğrenciler ve çalışanlar için aylık harcamalarda değişiklik yaratacak.

TAKSİDE KISA MESAFE ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Taksimetre kısa mesafe ücreti 175 TL'den 210 TL'ye çıktı. Şehir içinde kısa mesafe yolculuk yapan taksi kullanıcıları, artık daha yüksek bir taban ücret ödeyecek ve günlük ulaşım maliyetleri artacak.

İNDİ-BİNDİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Minibüslerde "indi-bindi" ücreti, 4 kilometreye kadar olan mesafede 32,50 TL'den 39 TL'ye yükseldi. Bu değişiklik, kısa mesafe yolculuk yapan toplu taşıma kullanıcılarının ödemelerini artırırken, minibüs işletmelerinin gelirlerinde de etkili olacak.

YENİ TARİFE NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK?

İstanbul'daki toplu ulaşım ve ticari taşımacılık ücretlerindeki yeni tarife, İBB Meclisi tarafından onaylanması durumunda 16 Şubat'tan itibaren yürürlüğe girecek. Bu tarihten sonra toplu taşıma, taksi ve okul servislerinde belirtilen zamlar uygulanmaya başlanacak.