İstanbul'da toplu taşımaya zam mı geldi? Yeni akbil ücretleri belli oldu mu, otobüs, minibüs, taksi, Marmaray, metro, metrobüs ücreti ne kadar oldu?

İstanbul'da toplu taşıma kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Kentte otobüs, metro, metrobüs, minibüs, taksi ve Marmaray ücretlerine yapılması planlanan zam, gündeme bomba gibi düştü. Yeni akbil tarifeleri ve ücret artışlarının detayları haberin devamında yer alıyor.

AYLIK ABONMAN ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Mavi Kart aylık abonman ücreti, yapılan yüzde 20'lik zamla birlikte 2.748 TL'den 3.298 TL'ye yükseldi. Bu yeni ücret, kentte düzenli olarak toplu taşıma kullanan vatandaşların aylık harcamalarını doğrudan etkileyecek ve özellikle öğrenciler ile çalışanlar için bütçe planlamasında değişiklik yaratacak.

TAKSİDE KISA MESAFE ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Taksimetre kısa mesafe ücreti 175 TL'den 210 TL'ye çıkarıldı. Bu artış, şehir içinde kısa mesafe yolculuk yapan taksi kullanıcılarının ödeyeceği minimum tutarı yükselterek günlük ulaşım maliyetlerine yansıyacak.

İNDİ-BİNDİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Minibüslerde "indi-bindi" ücreti, 4 kilometreye kadar olan mesafede 32,50 TL'den 39 TL'ye yükseldi. Bu artış, şehir içi toplu taşımayı tercih eden yolcuların özellikle kısa mesafe yolculuklarında daha yüksek ücret ödemesine neden olacak ve minibüs işletmelerinin gelirlerini de etkileyecek.

YENİ TARİFE NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK?

İstanbul'daki toplu ulaşım ve ticari taşımacılık ücretlerindeki yeni tarife, İBB Meclisi tarafından onaylanması halinde 16 Şubat'tan itibaren yürürlüğe girecek. Bu tarih itibarıyla hem toplu taşıma hem de taksi ve okul servislerinde belirtilen zamlar uygulanmaya başlanacak.