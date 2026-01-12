İslam Memiş altın ve gümüş yorumları SON DAKİKA! Altın yükselecek mi, düşecek mi? Gümüş yükselecek mi, düşecek mi? Altın 2026'da ne olacak?

Finans ve emtia piyasalarının yakından takip edilen ismi İslam Memiş, altın ve gümüş piyasalarındaki son gelişmeleri ve gelecek beklentilerini paylaştı. Memiş, değerli metallerde önümüzdeki dönemde dengelerin tamamen değişeceğine dikkat çekerek yatırımcıları önemli risklere karşı uyardı. Peki, altın yükselecek mi, düşecek mi? Gümüş yükselecek mi, düşecek mi? Altın 2026'da ne olacak? Detaylar...

İSLAM MEMİŞ ALTIN VE GÜMÜŞ YORUMLARI SON DAKİKA

Memiş, özellikle altın ve gümüş fiyatlarındaki hareketlerin arka planında global güç dengeleri ve üretim-etki faktörlerinin etkili olduğunu belirtti. Altın ve gümüş piyasasındaki son durumu ve geleceğe dair stratejilerini şu şekilde aktardı:

"Uluslararası piyasalarda ons altın 4.507 dolar seviyesinden haftayı tamamladı. İran'daki gerilimler, ekonomik tablolar, yine Trump'ın açıklamaları, tehditler, jeopolitik riskler başta olmak üzere Altın yine güçlü bir duruşla, yükselişle haftayı tamamladı."

İslam Memiş'in açıklamaları yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır; yalnızca piyasa gözlemlerini ve beklentilerini yansıtmaktadır.

ALTIN YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

İslam Memiş'e göre altın piyasasında kısa vadede belirgin bir yükseliş beklentisi bulunmuyor. Memiş, şu anda 4.500 dolar seviyesindeki ons altının kendi parasına göre pahalı olduğunu vurguluyor ve alım stratejisini şöyle paylaşıyor:

"Yine yılın ikinci yarısı itibariyle yükseliş yönde bir beklentim olmadığını zaten sık sık ifade ediyorum ve ben de kişisel olarak 4000 dolar seviyesinin üzerinde bir maliyet yapmıyorum. Elime geçen parayla altın değil, kripto tarafında bitcoin ile değerlendiriyorum."

Mevcut durumda ons altın yükselişi TL bazında gram altına da yansıyor. Memiş, gram altın fiyatlarının 6.370 TL seviyesinde kapandığını belirtti ve yatırımcılara şu uyarıyı yaptı:

"Kapalı çarşıda fiziki altın yani genelde de altın talebi yok. Genelde bozduranların daha fazla olduğu bir süreç geçiriyoruz. Hem talep yok hem TL'ye olan ihtiyaç biraz daha artmaya devam ediyor."

ALTIN 2026'DA NE OLACAK?

İslam Memiş, 2026 yılına dair altın piyasasında dikkat edilmesi gereken noktaları şu şekilde açıkladı:

"Ben özellikle 2026 yılının ikinci yarısında Türkiye'de altın ithalatının kalkacağını tahmin ediyorum. Bu ne demek oluyor? Türkiye'de altın ithalatı kalkarsa o küçük fiyatlamalar yani gram altın tarafındaki işçilikteki o 150-200 liralık fark da gerilemiş olacak. Aman dikkat."

Memiş'in öngörüsü, Türkiye'de altın ithalatının durmasıyla birlikte gram altın üzerindeki ek maliyetlerin azalacağı yönünde. Bu da yerli yatırımcılar için fiyat istikrarı anlamına gelebilir.

GÜMÜŞ YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

Gümüş piyasasında ise durum altına kıyasla daha volatil. İslam Memiş, gümüşle ilgili değerlendirmelerini şöyle paylaşıyor:

"Gümüş altına kıyasla daha sert hareketler gerçekleştirebilir. Gümüş altına kıyasla daha çok zengin edebilir ama daha çok da fakirleştirebilir. Dikkat edin, gümüşü herkes taşıyamaz. Gümüş altın gibi değildir. Öyle bir zamanda çakılırsın ki aylarca beklemek zorunda kalırsın. Bakın %200 bir getiri var 2025 yılında gümüş tarafta. 30 liradan aldın mı? Yok. 40 liradan aldın mı? Yok."

Ayrıca Memiş, gram altın fiyatlarının yıl içinde dalgalanabileceğini de belirtti:

"Gram altın TL fiyatını 6.370 lira değil, 6.270, 6.220 lira seviyelerini görmüş olacağız. Ama ben şahsen ithalat yasağının bu yılın ortalarında kalkacağını tahmin ediyorum. Türk yatırımcıları, yerli yatırımcılar, sabırlı yatırımcılar değil ki. Herkes gümüşü taşıyamaz. O yüzden gümüşle alakalı ciddi imtihanlardan geçeceksiniz. Bu uzun vadede yükselmeyeceği anlamına gelmiyor. Lütfen olayları farklı algılamayın. Evet uzun vadede gümüş tekrar yükselmeye devam edecek. Ama şu anda tam can yakan bir süreçten geçiyoruz. Aman dikkat edin."