İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI 2026 BAŞVURU: Gençlik Programı desteği 2026 ne kadar oldu? Cep harçlığı ne kadar? Haftada 3 gün çalışanlar ne kadar kazanacak?

2026 yılında gençlerin istihdamını destekleyen önemli programlardan biri olan İŞKUR Gençlik Programı, yeni dönemde artırılan destek tutarlarıyla öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Ocak 2026 tarihinde Ankara Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Genç İstihdam Hamlesi programında, üniversite öğrencileri ve yeni mezunlar için İŞKUR Gençlik Programı başvurularına dair detayları açıkladı. Peki, Gençlik Programı desteği 2026 ne kadar oldu? Cep harçlığı kaç TL'ye çıktı? Haftada 3 gün çalışanlar ne kadar kazanacak? Detaylar...

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI 2026 BAŞVURU

Program, Türkiye'de gençlerin iş hayatına katılımını güçlendirmeyi amaçlıyor. Başvuruların, gençlerin eğitim ve kariyer planlarıyla uyumlu şekilde ilerlemesi hedefleniyor. 2026 yılıyla birlikte program kapsamında gençlere sağlanan maddi destek ve çalışma imkânları ciddi oranda artırıldı.

GENÇLİK PROGRAMI DESTEĞİ 2026 NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, İŞKUR Gençlik Programı kapsamında gençlere ödenen günlük cep harçlığı 2026 yılı itibarıyla yükseltildi.

2025 yılı günlük ödeme: 1083 TL

2026 yılı günlük ödeme: 1375 TL

Bu artış, öğrencilerin eğitim hayatlarını sürdürürken finansal olarak desteklenmelerini sağlayacak. Ayrıca program, gençlerin mesleki deneyim kazanmalarını ve iş hayatına adaptasyon süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor.

Programın yoğun ilgiden dolayı, 2026 itibarıyla destekten yararlanan gençlerin sayısı 150 bine ulaştı. Bu da İŞKUR Gençlik Programı'nın gençler arasında ne kadar talep gördüğünü ortaya koyuyor.

CEP HARÇLIĞI KAÇ TL'YE ÇIKTI?

2026 yılı itibarıyla İŞKUR Gençlik Programı kapsamında günlük cep harçlığı 1375 TL olarak belirlendi.

Bu artış, öğrencilerin eğitim giderlerini karşılarken aynı zamanda çalışma motivasyonunu artırmayı amaçlıyor. Önceki yıl 1083 TL olan cep harçlığı, yeni düzenlemeyle birlikte ciddi bir yükseliş kaydetmiş oldu.

Program, üniversite öğrencilerinin sadece maddi olarak değil, aynı zamanda kariyer gelişimleri açısından da desteklenmesini sağlayacak şekilde tasarlandı. Günlük harçlık artışı, gençlerin haftalık ve aylık gelirlerine doğrudan yansıyor.

HAFTADA 3 GÜN ÇALIŞANLAR NE KADAR KAZANACAK?

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında haftada 3 gün çalışan gençlerin aylık kazançları da 2026 itibarıyla artırıldı. Yeni düzenleme ile birlikte, öğrencilerin aylık gelirleri yaklaşık olarak 15 bin TL'den 19 bin TL'ye yükseldi.

Bu artış, özellikle yarı zamanlı çalışan öğrencilerin ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmelerine katkı sağlıyor. Ayrıca program, gençlerin iş deneyimi kazanmalarını ve mezuniyet sonrası istihdam şanslarını artırmalarını hedefliyor.