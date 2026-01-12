Haberler

İran para birimi nedir? İran riyali kaç TL?

İran para birimi nedir? İran riyali kaç TL?
Güncelleme:
2025 yılının son günlerinde başlayan ve 2026'ya taşınan protesto dalgası, İran'da sadece sokakları değil ekonomi gündemini ve para politikalarını da yeniden merkeze oturttu. Bu gelişme, "İran para birimi nedir?" ve "İran riyali kaç TL?" gibi soruların Türkiye'de de daha yoğun şekilde aranmaya başlamasına yol açtı. Peki, İran para birimi nedir? İran riyali kaç TL? Detaylar...

İran ekonomisi, jeopolitik gelişmeler, yaptırımlar ve bölgesel ticaret dengeleri nedeniyle Türkiye'de sıkça merak edilen konular arasında yer alıyor.Bu kapsamda "İran para birimi nedir?" ve "İran riyali kaç TL?" soruları hem bireysel yatırımcıların hem de ekonomik gelişmeleri izleyenlerin en çok aradığı başlıklar arasında bulunuyor.

İRAN PARA BİRİMİ NEDİR?

İran'ın resmi para birimi İran Riyalidir. Uluslararası para kodu IRR olan İran riyali, İran Merkez Bankası (Central Bank of Iran) tarafından basılır ve dolaşıma sunulur. Günlük hayatta İran halkı resmi para birimi riyali kullanmakla birlikte, pratikte "tümen" kavramı da yaygındır.

RİYAL VE TÜMEN ARASINDAKİ FARK

İran'da halk arasında sıkça kullanılan tümen, resmi bir para birimi olmamakla birlikte hesaplama kolaylığı sağlar.

1 Tümen = 10 Riyal

Bu durum, yabancıların İran'da fiyatları anlamasını zorlaştıran temel unsurlardan biridir.

TARİHSEL ARKA PLAN

İran riyali, 1932 yılında tedavüle girmiştir. Uzun yıllar boyunca bölgesel ticarette güçlü bir konumda olan riyal, özellikle 2010 sonrası dönemde uygulanan uluslararası yaptırımlar nedeniyle ciddi değer kayıpları yaşamıştır. Bu süreçte yüksek enflasyon, döviz kısıtlamaları ve ekonomik izolasyon riyalin satın alma gücünü önemli ölçüde düşürmüştür.

İRAN RİYALİ KAÇ TL?

Güncel verilere göre:

1 İran Riyali = 0,000043 Türk Lirası

Bu oran, İran riyalinin Türk lirası karşısındaki düşük değerini açıkça ortaya koymaktadır. Riyalin TL karşısındaki bu seviyesi, İran ekonomisindeki uzun süredir devam eden yapısal sorunların bir sonucudur.

500

