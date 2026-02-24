İlk evim konut kredisi (1.20 FAİZ) SON DAKİKA! 1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, kimlere verilecek, şartları neler, geri ödeme nasıl olacak?

Türkiye'de konut piyasasında uzun süredir beklenen düzenleme için geri sayım başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen Finansal İstikrar Komitesi toplantısında ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlara yönelik yeni kredi modeli masaya yatırıldı. Peki, 1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, kimlere verilecek, geri ödeme nasıl olacak? Detaylar...

İLK EVİM KONUT KREDİSİ (1.20 FAİZ) SON DAKİKA!

Finansal İstikrar Komitesi'nde ele alınan düzenleme kapsamında, "İlk Evim Kredisi" modeli için kredi risk aralığının yeniden belirlenmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda bankaların kullandırdığı konut kredilerinde uygulanan risk ağırlığının, ilk kez konut alacak kişiler için düşürülebileceği ifade ediliyor.

Bu teknik düzenleme hayata geçirilirse:

Bankaların sermaye yükü azalacak

İlk kez konut alacaklara kredi erişimi kolaylaşacak

Dar gelirli vatandaşlar için finansman koşulları esneyecek

Yeni modelde faiz oranının yüzde 1,20 seviyesine indirilmesi planlanıyor. Mevcut piyasada ortalama konut kredisi faiz oranlarının 2025 sonu itibarıyla yüzde 2,65 seviyelerinde olduğu düşünüldüğünde, bu oran ciddi bir avantaj anlamına geliyor.

Şu anda yalnızca Ziraat Bankası konut kredisi faizlerini ürün paketi kapsamında yüzde 2,49 seviyesine çekmiş durumda. Buna rağmen 1 milyon TL'lik bir kredi için toplam geri ödeme yaklaşık 3,5 milyon TL'ye yaklaşıyor.

Yeni kampanyada ise yaklaşık 1 milyon TL daha az ödeme yapılabileceği hesaplanıyor.

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Programın, Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde şekillendirilmesi ve 2026 yılında bankacılık düzenlemeleriyle eş zamanlı duyurulması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK tarafından yürütülen teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından kampanya takvimi netleşecek.

Düzenlemenin:

2026 yılı içerisinde Meclis gündemine gelmesi

Bankacılık altyapısının hazırlanması

Başvuru sürecinin kamuoyuna ilan edilmesi öngörülüyor.

Kampanyanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.

Henüz resmi başvuru tarihi açıklanmadı. Ancak teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından sürecin hız kazanacağı belirtiliyor.

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?

Henüz resmi başvuru şartları açıklanmış değil. Ancak üzerinde durulan kriterler şu şekilde:

Muhtemel Başvuru Şartları

İlk kez konut alacak olmak

Üzerine kayıtlı herhangi bir konut bulunmamak

Konut satın alınacak şehirde ikamet ediyor olmak

Son 1 yıl içinde konut satmamış olmak

Hisseli konutlarda yüzde 50'den fazla paya sahip olmamak

Belirli bir gelir seviyesine sahip olmak ve bu geliri belgeleyebilmek

Düzenlemenin temel hedef kitlesi dar ve orta gelir grubu olarak öne çıkıyor. Bu nedenle gelir kriteri ve krediye erişim şartlarının sosyal politika perspektifiyle şekillendirilmesi bekleniyor.

Ayrıca kredi risk ağırlıklarının düşürülmesi sayesinde bankaların kredi verme konusunda daha esnek davranabileceği belirtiliyor.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ GERİ ÖDEME NASIL OLACAK?

Kampanya kapsamında yalnızca düşük faiz değil, uzun vade avantajı da sunulması planlanıyor.

Planlanan Finansman Modeli

Faiz oranı: Yaklaşık %1,20 sabit

Vade: 180 aya kadar

Limit: 2 milyon TL üzerinde kredi alamayanlar için artırılabilir

Mevcut uygulamada genellikle konut değerinin yüzde 80'ine kadar kredi verilirken, kalan yüzde 20 peşinat olarak talep ediliyor. İlk Evim Kredisi'nde konutun tamamına kredi verilip verilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Örnek Hesaplama (1 Milyon TL)

Kredi Tutarı: 1.000.000 TL

Faiz: %1,20

Vade: 180 ay

Aylık Taksit: 13.587,23 TL

Toplam Geri Ödeme: 2.445.701,40 TL

Bu hesaplamaya göre mevcut piyasa koşullarına kıyasla yaklaşık 1 milyon TL daha az ödeme yapılmış olacak.

Bugünkü ortalama faiz oranlarıyla 1 milyon TL kredi çeken bir vatandaşın toplam geri ödemesi 3,5 milyon TL'ye yaklaşırken, yeni model ciddi bir maliyet avantajı sunuyor.